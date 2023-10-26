https://ria.ru/20231026/ingushetiya-1905405102.html

Масштабная реконструкция мемориального кладбища завершается в Ингушетии

Масштабная реконструкция мемориального кладбища завершается в Ингушетии - РИА Новости, 26.10.2023

Масштабная реконструкция мемориального кладбища завершается в Ингушетии

Начатая весной этого года масштабная реконструкция мемориала памяти жертв трагических событий осени 1992 года завершается в Ингушетии, она осуществляется при... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:09

2023-10-26T15:09

2023-10-26T15:09

республика ингушетия

назрань

махмуд-али калиматов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905407475_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_16c95b04719029609eab98ff3299ab21.jpg

НАЛЬЧИК, 26 окт – РИА Новости. Начатая весной этого года масштабная реконструкция мемориала памяти жертв трагических событий осени 1992 года завершается в Ингушетии, она осуществляется при поддержке благотворительного фонда "Сафмар", сообщила пресс-служба главы региона. Мемориал памяти жертв 1992 года "ГIоазот-кашамаш" расположен в Назрани. Здесь похоронено более 600 человек. "Благоустройство и реконструкция мемориала проводятся по инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и при поддержке благотворительного фонда "Сафмар", основанного Микаилом Гуцериевым. Глава региона и меценат ознакомились с ходом завершающихся масштабных мероприятий по реконструкции", - говорится в сообщении. На территории мемориала демонтированы ограды и плитки, выравнен просевший местами грунт, обновлены все хозяйственные помещения, молельная комната, беседки и памятники. Помимо этого, во дворе уложена новая брусчатка, установлены ворота. Совсем скоро появится цифровое табло с информацией о трагических событиях осени 1992 года. "Мы приложили все усилия, чтобы сделать мемориал достойным местом памяти. Теперь все желающие смогут в более достойных условиях погрузиться в историю нашего народа, узнать больше о событиях осени 1992 года и помянуть усопших в своих молитвах", – сказал Калиматов. По словам Гуцериева, такие мемориалы, как "Г1оазот-кашамаш", имеют огромное значение для сохранения национальной памяти и исторического наследия. "Они, в первую очередь, представляют собой наше сердце, нашу душу, память и боль. Мы сохраняем память о жертвах тех трагических событий, о пропавших без вести. Это самое важное – отдавать дань уважения, не забывая собственную историю", – отметил он. Глава Ингушетии выразил благодарность фонду "Сафмар" за поддержку при реконструкции мемориала, а также благоустройства кладбищ республики. Ранее сообщалось, что фонд "Сафмар" поможет властям Ингушетии за два года обустроить более 70 мусульманских и православных кладбищ в регионе, на это планируется потратить свыше 1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20231009/filarmoniya-1901622116.html

https://ria.ru/20230822/uchebniki-1891462534.html

назрань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

назрань, махмуд-али калиматов