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Масштабная реконструкция мемориального кладбища завершается в Ингушетии - РИА Новости, 26.10.2023
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Республика Ингушетия
 
15:09 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/ingushetiya-1905405102.html
Масштабная реконструкция мемориального кладбища завершается в Ингушетии
Масштабная реконструкция мемориального кладбища завершается в Ингушетии - РИА Новости, 26.10.2023
Масштабная реконструкция мемориального кладбища завершается в Ингушетии
Начатая весной этого года масштабная реконструкция мемориала памяти жертв трагических событий осени 1992 года завершается в Ингушетии, она осуществляется при... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:09
2023-10-26T15:09
республика ингушетия
назрань
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 26 окт – РИА Новости. Начатая весной этого года масштабная реконструкция мемориала памяти жертв трагических событий осени 1992 года завершается в Ингушетии, она осуществляется при поддержке благотворительного фонда "Сафмар", сообщила пресс-служба главы региона. Мемориал памяти жертв 1992 года "ГIоазот-кашамаш" расположен в Назрани. Здесь похоронено более 600 человек. "Благоустройство и реконструкция мемориала проводятся по инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и при поддержке благотворительного фонда "Сафмар", основанного Микаилом Гуцериевым. Глава региона и меценат ознакомились с ходом завершающихся масштабных мероприятий по реконструкции", - говорится в сообщении. На территории мемориала демонтированы ограды и плитки, выравнен просевший местами грунт, обновлены все хозяйственные помещения, молельная комната, беседки и памятники. Помимо этого, во дворе уложена новая брусчатка, установлены ворота. Совсем скоро появится цифровое табло с информацией о трагических событиях осени 1992 года. "Мы приложили все усилия, чтобы сделать мемориал достойным местом памяти. Теперь все желающие смогут в более достойных условиях погрузиться в историю нашего народа, узнать больше о событиях осени 1992 года и помянуть усопших в своих молитвах", – сказал Калиматов. По словам Гуцериева, такие мемориалы, как "Г1оазот-кашамаш", имеют огромное значение для сохранения национальной памяти и исторического наследия. "Они, в первую очередь, представляют собой наше сердце, нашу душу, память и боль. Мы сохраняем память о жертвах тех трагических событий, о пропавших без вести. Это самое важное – отдавать дань уважения, не забывая собственную историю", – отметил он. Глава Ингушетии выразил благодарность фонду "Сафмар" за поддержку при реконструкции мемориала, а также благоустройства кладбищ республики. Ранее сообщалось, что фонд "Сафмар" поможет властям Ингушетии за два года обустроить более 70 мусульманских и православных кладбищ в регионе, на это планируется потратить свыше 1 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20231009/filarmoniya-1901622116.html
https://ria.ru/20230822/uchebniki-1891462534.html
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назрань, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Назрань, Махмуд-Али Калиматов

Масштабная реконструкция мемориального кладбища завершается в Ингушетии

© Фото : пресс-служба главы республики ИнгушетияМасштабная реконструкция мемориального кладбища завершается в Ингушетии
Масштабная реконструкция мемориального кладбища завершается в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : пресс-служба главы республики Ингушетия
Масштабная реконструкция мемориального кладбища завершается в Ингушетии
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 26 окт – РИА Новости. Начатая весной этого года масштабная реконструкция мемориала памяти жертв трагических событий осени 1992 года завершается в Ингушетии, она осуществляется при поддержке благотворительного фонда "Сафмар", сообщила пресс-служба главы региона.
Мемориал памяти жертв 1992 года "ГIоазот-кашамаш" расположен в Назрани. Здесь похоронено более 600 человек.
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"Благоустройство и реконструкция мемориала проводятся по инициативе главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и при поддержке благотворительного фонда "Сафмар", основанного Микаилом Гуцериевым. Глава региона и меценат ознакомились с ходом завершающихся масштабных мероприятий по реконструкции", - говорится в сообщении.
На территории мемориала демонтированы ограды и плитки, выравнен просевший местами грунт, обновлены все хозяйственные помещения, молельная комната, беседки и памятники. Помимо этого, во дворе уложена новая брусчатка, установлены ворота. Совсем скоро появится цифровое табло с информацией о трагических событиях осени 1992 года.
"Мы приложили все усилия, чтобы сделать мемориал достойным местом памяти. Теперь все желающие смогут в более достойных условиях погрузиться в историю нашего народа, узнать больше о событиях осени 1992 года и помянуть усопших в своих молитвах", – сказал Калиматов.
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По словам Гуцериева, такие мемориалы, как "Г1оазот-кашамаш", имеют огромное значение для сохранения национальной памяти и исторического наследия. "Они, в первую очередь, представляют собой наше сердце, нашу душу, память и боль. Мы сохраняем память о жертвах тех трагических событий, о пропавших без вести. Это самое важное – отдавать дань уважения, не забывая собственную историю", – отметил он.
Глава Ингушетии выразил благодарность фонду "Сафмар" за поддержку при реконструкции мемориала, а также благоустройства кладбищ республики.
Ранее сообщалось, что фонд "Сафмар" поможет властям Ингушетии за два года обустроить более 70 мусульманских и православных кладбищ в регионе, на это планируется потратить свыше 1 миллиарда рублей.
 
Республика ИнгушетияНазраньМахмуд-Али Калиматов
 
 
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