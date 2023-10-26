https://ria.ru/20231026/indoneziya-1905280914.html
В Индонезии сообщили об интересе "Росатома" к постройке в стране АЭС
В Индонезии сообщили об интересе "Росатома" к постройке в стране АЭС - РИА Новости, 26.10.2023
В Индонезии сообщили об интересе "Росатома" к постройке в стране АЭС
Индонезийское министерство энергетики и минеральных ресурсов заявило, что российская госкорпорация "Росатом" проявила интерес к постройке первой в Индонезии... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T03:50
2023-10-26T03:50
2023-10-26T03:50
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Индонезийское министерство энергетики и минеральных ресурсов заявило, что российская госкорпорация "Росатом" проявила интерес к постройке первой в Индонезии крупномасштабной АЭС. Ранее сообщалось, что первая иностранная компания, получившая одобрение индонезийских властей на строительство АЭС на территории страны - американская ThorCon Power. Однако, по данным портала CNBC Indonesia, в среду в профильном министерстве уточнили, что за первенство борются и другие кандидаты - американская компания NuScale и российский "Росатом". "Помимо двух компаний из США, следующей компанией, заинтересованной в строительстве АЭС в Индонезии, является "Росатом". Эта компания родом из России... Они уже много лет поддерживают постоянное общение с нами", - заявил генеральный директор департамента возобновляемых источников энергии ведомства Юдо Двинанда Приаади. Он также прояснил, что план американской NuScale заключался в строительстве малой атомной электростанции, тогда как "Росатом" планирует развивать масштабную АЭС в Индонезии - то типу проекта в Бангладеш. Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт сооружается в 160 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Для станции выбран российский проект с реакторами ВВЭР-1200, успешно реализованный на двух энергоблоках Нововоронежской АЭС. Это эволюционный проект поколения III+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности. Оператор АЭС "Руппур" - Bangladesh Atomic Energy Commission (BAEC). Бангладеш рассчитывает, что АЭС уже в конце 2024 года начнет производить электричество. Согласно договору, Россия будет поставлять ядерное топливо в течение всего срока службы АЭС.
https://ria.ru/20230906/dzhakarta-1894536445.html
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в мире, индонезия, бангладеш, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс руппур, нововоронежская аэс
В мире, Индонезия, Бангладеш, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС Руппур, Нововоронежская АЭС
В Индонезии сообщили об интересе "Росатома" к постройке в стране АЭС
Минэнерго Индонезии: "Росатом" заинтересовался постройкой АЭС в стране