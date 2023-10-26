https://ria.ru/20231026/igry-1905403271.html
Шадаев оценил потенциал российских создателей компьютерных игр
Шадаев оценил потенциал российских создателей компьютерных игр - РИА Новости, 26.10.2023
Шадаев оценил потенциал российских создателей компьютерных игр
Производство компьютерных игр в России имеет хороший потенциал, в том числе для выхода на рынок Китая, заявил глава министерства Максут Шадаев в интервью на... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:58
2023-10-26T14:58
2023-10-26T14:58
экономика
технологии
россия
китай
максут шадаев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Производство компьютерных игр в России имеет хороший потенциал, в том числе для выхода на рынок Китая, заявил глава министерства Максут Шадаев в интервью на канале "Россия 24". "В целом я считаю, что у нас есть очень хороший потенциал дальше по компьютерным играм. И мы сейчас делаем ставку на такое ... продвижение на китайский рынок, где аудитория пользователей, понятно, большая и в целом к нам хорошее конструктивное отношение, к нашим разработкам", - сообщил Шадаев. Он пояснил, что выход на Китай может компенсировать спрос, который Россия потеряла на западных рынках. По его словам, китайцы "очень сложно пускают на свой рынок", однако дискуссии на эту тему уже ведутся. Шадаев добавил, что российские компьютерные игры очень конкурентоспособны, отметив, что они пользовались большим спросом у западной аудитории. "Я уверен, что, если мы сможем договориться с китайцами, то мы найдем там соответствующий спрос, объем, который точно компенсирует нам потерянную аудиторию западную", - прокомментировал министр. Ранее он рассказал журналистам, что Минцифры будет прорабатывать вопрос локализации игровых серверов на территории России, у ряда отечественных разработчиков игр серверы уже находятся на территории страны.
https://ria.ru/20231026/it-1905393528.html
https://ria.ru/20231026/shadaev-1905333357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, китай, максут шадаев
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Максут Шадаев
Шадаев оценил потенциал российских создателей компьютерных игр
Шадаев: Россия делает ставку на продвижение компьютерных игр на китайский ранок
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Производство компьютерных игр в России имеет хороший потенциал, в том числе для выхода на рынок Китая, заявил глава министерства Максут Шадаев в интервью на канале "Россия 24"
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"В целом я считаю, что у нас есть очень хороший потенциал дальше по компьютерным играм. И мы сейчас делаем ставку на такое ... продвижение на китайский рынок, где аудитория пользователей, понятно, большая и в целом к нам хорошее конструктивное отношение, к нашим разработкам", - сообщил Шадаев.
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Он пояснил, что выход на Китай может компенсировать спрос, который Россия потеряла на западных рынках. По его словам, китайцы "очень сложно пускают на свой рынок", однако дискуссии на эту тему уже ведутся.
Шадаев добавил, что российские компьютерные игры очень конкурентоспособны, отметив, что они пользовались большим спросом у западной аудитории. "Я уверен, что, если мы сможем договориться с китайцами, то мы найдем там соответствующий спрос, объем, который точно компенсирует нам потерянную аудиторию западную", - прокомментировал министр.
Ранее он рассказал журналистам, что Минцифры будет прорабатывать вопрос локализации игровых серверов на территории России, у ряда отечественных разработчиков игр серверы уже находятся на территории страны.
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