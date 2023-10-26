https://ria.ru/20231026/igry-1905403271.html

Шадаев оценил потенциал российских создателей компьютерных игр

Шадаев оценил потенциал российских создателей компьютерных игр - РИА Новости, 26.10.2023

Шадаев оценил потенциал российских создателей компьютерных игр

Производство компьютерных игр в России имеет хороший потенциал, в том числе для выхода на рынок Китая, заявил глава министерства Максут Шадаев в интервью на... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:58

2023-10-26T14:58

2023-10-26T14:58

экономика

технологии

россия

китай

максут шадаев

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Производство компьютерных игр в России имеет хороший потенциал, в том числе для выхода на рынок Китая, заявил глава министерства Максут Шадаев в интервью на канале "Россия 24". "В целом я считаю, что у нас есть очень хороший потенциал дальше по компьютерным играм. И мы сейчас делаем ставку на такое ... продвижение на китайский рынок, где аудитория пользователей, понятно, большая и в целом к нам хорошее конструктивное отношение, к нашим разработкам", - сообщил Шадаев. Он пояснил, что выход на Китай может компенсировать спрос, который Россия потеряла на западных рынках. По его словам, китайцы "очень сложно пускают на свой рынок", однако дискуссии на эту тему уже ведутся. Шадаев добавил, что российские компьютерные игры очень конкурентоспособны, отметив, что они пользовались большим спросом у западной аудитории. "Я уверен, что, если мы сможем договориться с китайцами, то мы найдем там соответствующий спрос, объем, который точно компенсирует нам потерянную аудиторию западную", - прокомментировал министр. Ранее он рассказал журналистам, что Минцифры будет прорабатывать вопрос локализации игровых серверов на территории России, у ряда отечественных разработчиков игр серверы уже находятся на территории страны.

https://ria.ru/20231026/it-1905393528.html

https://ria.ru/20231026/shadaev-1905333357.html

россия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, китай, максут шадаев