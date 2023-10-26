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Шадаев оценил потенциал российских создателей компьютерных игр - РИА Новости, 26.10.2023
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14:58 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/igry-1905403271.html
Шадаев оценил потенциал российских создателей компьютерных игр
Шадаев оценил потенциал российских создателей компьютерных игр - РИА Новости, 26.10.2023
Шадаев оценил потенциал российских создателей компьютерных игр
Производство компьютерных игр в России имеет хороший потенциал, в том числе для выхода на рынок Китая, заявил глава министерства Максут Шадаев в интервью на... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:58
2023-10-26T14:58
экономика
технологии
россия
китай
максут шадаев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Производство компьютерных игр в России имеет хороший потенциал, в том числе для выхода на рынок Китая, заявил глава министерства Максут Шадаев в интервью на канале "Россия 24". "В целом я считаю, что у нас есть очень хороший потенциал дальше по компьютерным играм. И мы сейчас делаем ставку на такое ... продвижение на китайский рынок, где аудитория пользователей, понятно, большая и в целом к нам хорошее конструктивное отношение, к нашим разработкам", - сообщил Шадаев. Он пояснил, что выход на Китай может компенсировать спрос, который Россия потеряла на западных рынках. По его словам, китайцы "очень сложно пускают на свой рынок", однако дискуссии на эту тему уже ведутся. Шадаев добавил, что российские компьютерные игры очень конкурентоспособны, отметив, что они пользовались большим спросом у западной аудитории. "Я уверен, что, если мы сможем договориться с китайцами, то мы найдем там соответствующий спрос, объем, который точно компенсирует нам потерянную аудиторию западную", - прокомментировал министр. Ранее он рассказал журналистам, что Минцифры будет прорабатывать вопрос локализации игровых серверов на территории России, у ряда отечественных разработчиков игр серверы уже находятся на территории страны.
https://ria.ru/20231026/it-1905393528.html
https://ria.ru/20231026/shadaev-1905333357.html
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экономика, технологии, россия, китай, максут шадаев
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Максут Шадаев
Шадаев оценил потенциал российских создателей компьютерных игр

Шадаев: Россия делает ставку на продвижение компьютерных игр на китайский ранок

© Fotolia / Artur MarciniecГеймер во время игрового процесса
Геймер во время игрового процесса - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Fotolia / Artur Marciniec
Геймер во время игрового процесса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Производство компьютерных игр в России имеет хороший потенциал, в том числе для выхода на рынок Китая, заявил глава министерства Максут Шадаев в интервью на канале "Россия 24".
«
"В целом я считаю, что у нас есть очень хороший потенциал дальше по компьютерным играм. И мы сейчас делаем ставку на такое ... продвижение на китайский рынок, где аудитория пользователей, понятно, большая и в целом к нам хорошее конструктивное отношение, к нашим разработкам", - сообщил Шадаев.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Шадаев назвал приоритеты российской IT-отрасли
26 октября, 14:27
Он пояснил, что выход на Китай может компенсировать спрос, который Россия потеряла на западных рынках. По его словам, китайцы "очень сложно пускают на свой рынок", однако дискуссии на эту тему уже ведутся.
Шадаев добавил, что российские компьютерные игры очень конкурентоспособны, отметив, что они пользовались большим спросом у западной аудитории. "Я уверен, что, если мы сможем договориться с китайцами, то мы найдем там соответствующий спрос, объем, который точно компенсирует нам потерянную аудиторию западную", - прокомментировал министр.
Ранее он рассказал журналистам, что Минцифры будет прорабатывать вопрос локализации игровых серверов на территории России, у ряда отечественных разработчиков игр серверы уже находятся на территории страны.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Шадаев назвал главные тренды цифровизации в России до 2030 года
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ЭкономикаТехнологииРоссияКитайМаксут Шадаев
 
 
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