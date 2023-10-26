https://ria.ru/20231026/gunko-1905401433.html

МВД России объявило в розыск эсэсовца Ярослава Хунку

МВД России объявило в розыск эсэсовца Ярослава Хунку - РИА Новости, 26.10.2023

МВД России объявило в розыск эсэсовца Ярослава Хунку

Бывшего эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько), которому аплодировал парламент Канады, объявили в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:49

2023-10-26T14:49

2023-10-26T15:26

россия

канада

ярослав хунка

безопасность

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бывшего эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько), которому аплодировал парламент Канады, объявили в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД."Ярослав Хунка. <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.На минувшей неделе СК заочно предъявил бывшему эсэсовцу обвинения в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны.Следователи получили в архивах документы, с помощью которых установили места дислокации и боев 14-й добровольческой пехотной дивизии СС "Галичина". Ее cоздали в апреле 1943-го по решению Гитлера, набирали туда украинских добровольцев. Ярослав Хунка 1925 года рождения, уроженец села Умань Второй Польской Республики, служил в этом нацистском подразделении.С 23 по 28 февраля 1944 года Хунка и его сослуживцы, выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая (на территории Бродского района Львовской области УССР). Среди убитых были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах и в костеле.В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Хунку, которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе "Галичины".Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Хунки в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".

https://ria.ru/20231020/gunko-1904125712.html

https://ria.ru/20231012/kanada-1902156466.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, канада, ярослав хунка, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)