МВД России объявило в розыск эсэсовца Ярослава Хунку
МВД России объявило в розыск украинского националиста Ярослава Хунку
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бывшего эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько), которому аплодировал парламент Канады, объявили в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД.
"Ярослав Хунка. <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.
На минувшей неделе СК заочно предъявил бывшему эсэсовцу обвинения в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны.
Следователи получили в архивах документы, с помощью которых установили места дислокации и боев 14-й добровольческой пехотной дивизии СС "Галичина". Ее cоздали в апреле 1943-го по решению Гитлера, набирали туда украинских добровольцев. Ярослав Хунка 1925 года рождения, уроженец села Умань Второй Польской Республики, служил в этом нацистском подразделении.
С 23 по 28 февраля 1944 года Хунка и его сослуживцы, выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая (на территории Бродского района Львовской области УССР). Среди убитых были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах и в костеле.
В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Хунку, которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе "Галичины".
Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Хунки в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".