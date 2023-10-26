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МВД России объявило в розыск эсэсовца Ярослава Хунку - РИА Новости, 26.10.2023
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14:49 26.10.2023 (обновлено: 15:26 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/gunko-1905401433.html
МВД России объявило в розыск эсэсовца Ярослава Хунку
МВД России объявило в розыск эсэсовца Ярослава Хунку - РИА Новости, 26.10.2023
МВД России объявило в розыск эсэсовца Ярослава Хунку
Бывшего эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько), которому аплодировал парламент Канады, объявили в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:49
2023-10-26T15:26
россия
канада
ярослав хунка
безопасность
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бывшего эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько), которому аплодировал парламент Канады, объявили в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД."Ярослав Хунка. &lt;...&gt; Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.На минувшей неделе СК заочно предъявил бывшему эсэсовцу обвинения в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны.Следователи получили в архивах документы, с помощью которых установили места дислокации и боев 14-й добровольческой пехотной дивизии СС "Галичина". Ее cоздали в апреле 1943-го по решению Гитлера, набирали туда украинских добровольцев. Ярослав Хунка 1925 года рождения, уроженец села Умань Второй Польской Республики, служил в этом нацистском подразделении.С 23 по 28 февраля 1944 года Хунка и его сослуживцы, выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая (на территории Бродского района Львовской области УССР). Среди убитых были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах и в костеле.В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Хунку, которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе "Галичины".Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Хунки в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".
https://ria.ru/20231020/gunko-1904125712.html
https://ria.ru/20231012/kanada-1902156466.html
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россия, канада, ярослав хунка, безопасность, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Канада, Ярослав Хунка, Безопасность, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД России объявило в розыск эсэсовца Ярослава Хунку

МВД России объявило в розыск украинского националиста Ярослава Хунку

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Бывшего эсэсовца Ярослава Хунку (Гунько), которому аплодировал парламент Канады, объявили в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД.
"Ярослав Хунка. <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке.
На минувшей неделе СК заочно предъявил бывшему эсэсовцу обвинения в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны.
Следователи получили в архивах документы, с помощью которых установили места дислокации и боев 14-й добровольческой пехотной дивизии СС "Галичина". Ее cоздали в апреле 1943-го по решению Гитлера, набирали туда украинских добровольцев. Ярослав Хунка 1925 года рождения, уроженец села Умань Второй Польской Республики, служил в этом нацистском подразделении.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В МИД России считают, что Канада не выдаст эсэсовца Хунку
20 октября, 13:36
С 23 по 28 февраля 1944 года Хунка и его сослуживцы, выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 советских граждан в селе Гута Пеняцкая (на территории Бродского района Львовской области УССР). Среди убитых были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах и в костеле.
В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил парламент Канады. На заседание среди прочих пригласили и 98-летнего Хунку, которого представили как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Зал приветствовал его овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе "Галичины".
Чествование эсэсовца вызвало возмущение в России, Белоруссии, Польше и других странах. Ответственность за приглашение Хунки в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он ушел в отставку. Премьер-министр Джастин Трюдо принес извинения за "ужасную ошибку".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
СМИ: Канада выделила поборникам украинских нацистов 2,2 миллиона долларов
12 октября, 03:20
 
РоссияКанадаЯрослав ХункаБезопасностьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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