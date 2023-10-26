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Очередную партию гумпомощи отправили из Калининградской области в зону СВО
Очередную партию гумпомощи отправили из Калининградской области в зону СВО - РИА Новости, 26.10.2023
Очередную партию гумпомощи отправили из Калининградской области в зону СВО
Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Калининградской области в зону СВО, это фуры с рациями, продуктами, а также квадрокоптеры, тепловизоры,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:22
2023-10-26T14:22
2023-10-26T17:30
надежные люди
общество
калининградская область
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 26 окт - РИА Новости. Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Калининградской области в зону СВО, это фуры с рациями, продуктами, а также квадрокоптеры, тепловизоры, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов. "В зону СВО в этот раз отправляем две фуры. В них квадрокоптеры, рации, тепловизоры, продукты, вещи, стройматериалы. В помощь военнослужащим — багги и три автомобиля", - написал Алиханов. Он отметил, что посылки получат свыше 10 подразделений, и поблагодарил всех, кто находится в зоне специальной военной операции. "Спасибо всем, кто вносит свой вклад в общую победу!" - добавил губернатор.
калининградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, калининградская область, антон алиханов
Надежные люди, Общество, Калининградская область, Антон Алиханов
Очередную партию гумпомощи отправили из Калининградской области в зону СВО
Машины, багги и квадрокоптеры отправили бойцам СВО из Калининградской области