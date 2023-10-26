https://ria.ru/20231026/gumpomosch-1905391272.html

Очередную партию гумпомощи отправили из Калининградской области в зону СВО

Очередную партию гумпомощи отправили из Калининградской области в зону СВО - РИА Новости, 26.10.2023

Очередную партию гумпомощи отправили из Калининградской области в зону СВО

Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Калининградской области в зону СВО, это фуры с рациями, продуктами, а также квадрокоптеры, тепловизоры,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:22

2023-10-26T14:22

2023-10-26T17:30

надежные люди

общество

калининградская область

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 26 окт - РИА Новости. Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Калининградской области в зону СВО, это фуры с рациями, продуктами, а также квадрокоптеры, тепловизоры, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов. "В зону СВО в этот раз отправляем две фуры. В них квадрокоптеры, рации, тепловизоры, продукты, вещи, стройматериалы. В помощь военнослужащим — багги и три автомобиля", - написал Алиханов. Он отметил, что посылки получат свыше 10 подразделений, и поблагодарил всех, кто находится в зоне специальной военной операции. "Спасибо всем, кто вносит свой вклад в общую победу!" - добавил губернатор.

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, калининградская область, антон алиханов