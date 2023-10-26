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Очередную партию гумпомощи отправили из Калининградской области в зону СВО - РИА Новости, 26.10.2023
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Надежные люди
 
14:22 26.10.2023 (обновлено: 17:30 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/gumpomosch-1905391272.html
Очередную партию гумпомощи отправили из Калининградской области в зону СВО
Очередную партию гумпомощи отправили из Калининградской области в зону СВО - РИА Новости, 26.10.2023
Очередную партию гумпомощи отправили из Калининградской области в зону СВО
Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Калининградской области в зону СВО, это фуры с рациями, продуктами, а также квадрокоптеры, тепловизоры,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:22
2023-10-26T17:30
надежные люди
общество
калининградская область
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 26 окт - РИА Новости. Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Калининградской области в зону СВО, это фуры с рациями, продуктами, а также квадрокоптеры, тепловизоры, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов. "В зону СВО в этот раз отправляем две фуры. В них квадрокоптеры, рации, тепловизоры, продукты, вещи, стройматериалы. В помощь военнослужащим — багги и три автомобиля", - написал Алиханов. Он отметил, что посылки получат свыше 10 подразделений, и поблагодарил всех, кто находится в зоне специальной военной операции. "Спасибо всем, кто вносит свой вклад в общую победу!" - добавил губернатор.
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общество, калининградская область, антон алиханов
Надежные люди, Общество, Калининградская область, Антон Алиханов
Очередную партию гумпомощи отправили из Калининградской области в зону СВО

Машины, багги и квадрокоптеры отправили бойцам СВО из Калининградской области

© Фото : Антон Андреевич/TelegramБагг, отправленный из Калининградской области для бойцов СВО
Багг, отправленный из Калининградской области для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Антон Андреевич/Telegram
Багг, отправленный из Калининградской области для бойцов СВО
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КАЛИНИНГРАД, 26 окт - РИА Новости. Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Калининградской области в зону СВО, это фуры с рациями, продуктами, а также квадрокоптеры, тепловизоры, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Антон Алиханов.
«
"В зону СВО в этот раз отправляем две фуры. В них квадрокоптеры, рации, тепловизоры, продукты, вещи, стройматериалы. В помощь военнослужащим — багги и три автомобиля", - написал Алиханов.
© Фото : Антон Андреевич/TelegramГуманитарный груз из Калининградской области для бойцов СВО
Гуманитарный груз из Калининградской области для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Антон Андреевич/Telegram
Гуманитарный груз из Калининградской области для бойцов СВО
Он отметил, что посылки получат свыше 10 подразделений, и поблагодарил всех, кто находится в зоне специальной военной операции.
«
"Спасибо всем, кто вносит свой вклад в общую победу!" - добавил губернатор.
© Фото : Антон Андреевич/TelegramКвадрокоптер, отправленный из Калининградской области для бойцов СВО
Квадрокоптер, отправленный из Калининградской области для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Антон Андреевич/Telegram
Квадрокоптер, отправленный из Калининградской области для бойцов СВО
 
Надежные людиОбществоКалининградская областьАнтон Алиханов
 
 
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