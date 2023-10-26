https://ria.ru/20231026/gruppirovka-1905514580.html

Путин заявил о необходимости увеличить действующую орбитальную группировку

Путин заявил о необходимости увеличить действующую орбитальную группировку - РИА Новости, 26.10.2023

Путин заявил о необходимости увеличить действующую орбитальную группировку

Необходимо кратно увеличить численность действующей российской орбитальной группировки, наладить серийное производство спутников, заявил президент России... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:21

2023-10-26T22:21

2023-10-26T22:46

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владимир путин

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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Необходимо кратно увеличить численность действующей российской орбитальной группировки, наладить серийное производство спутников, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.Президент подчеркнул, что новый нацпроект должен быть построен на основе современных финансовых и организационных механизмов, включая диверсификацию источников финансирования и привлечение внебюджетных средств в космическую сферу. Для этого обязательно нужно предложить действенные стимулы для расширения участия частных компаний в развитии отечественной космической индустрии."В таком тесном сотрудничестве государства и бизнеса необходимо в предельно сжатые сроки кратно увеличить состав действующей российской орбитальной группировки, обеспечить создание и эксплуатацию наших собственных, как это называют специалисты, многоспутниковых группировок", - сказал Путин.Он отметил, что необходимо также наладить именно серийное производство космических аппаратов, перейти к конвейерной сборке."Я прошу правительство подумать, как максимально ускорить развитие наших производственных возможностей в этой сфере. И в целом важно максимально полно использовать потенциал частного бизнеса, расширять его доступ к испытательным полигонам и другой инфраструктуре, необходимой для выпуска и тестирования спутников и их компонентов, что позволит, безусловно, ускорить путь от инноваций до массового продукта", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231026/putin-1905518264.html

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космос - риа наука, владимир путин, россия