Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о необходимости увеличить действующую орбитальную группировку - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
22:21 26.10.2023 (обновлено: 22:46 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/gruppirovka-1905514580.html
Путин заявил о необходимости увеличить действующую орбитальную группировку
Путин заявил о необходимости увеличить действующую орбитальную группировку - РИА Новости, 26.10.2023
Путин заявил о необходимости увеличить действующую орбитальную группировку
Необходимо кратно увеличить численность действующей российской орбитальной группировки, наладить серийное производство спутников, заявил президент России... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:21
2023-10-26T22:46
космос - риа наука
владимир путин
наука
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905603047_0:301:3105:2048_1920x0_80_0_0_01394c6fa1caae8ec760ac6dadca29dc.jpg
КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Необходимо кратно увеличить численность действующей российской орбитальной группировки, наладить серийное производство спутников, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.Президент подчеркнул, что новый нацпроект должен быть построен на основе современных финансовых и организационных механизмов, включая диверсификацию источников финансирования и привлечение внебюджетных средств в космическую сферу. Для этого обязательно нужно предложить действенные стимулы для расширения участия частных компаний в развитии отечественной космической индустрии."В таком тесном сотрудничестве государства и бизнеса необходимо в предельно сжатые сроки кратно увеличить состав действующей российской орбитальной группировки, обеспечить создание и эксплуатацию наших собственных, как это называют специалисты, многоспутниковых группировок", - сказал Путин.Он отметил, что необходимо также наладить именно серийное производство космических аппаратов, перейти к конвейерной сборке."Я прошу правительство подумать, как максимально ускорить развитие наших производственных возможностей в этой сфере. И в целом важно максимально полно использовать потенциал частного бизнеса, расширять его доступ к испытательным полигонам и другой инфраструктуре, необходимой для выпуска и тестирования спутников и их компонентов, что позволит, безусловно, ускорить путь от инноваций до массового продукта", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231026/putin-1905518264.html
https://ria.ru/20231026/putin-1905516530.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905603047_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_1405905d7a4c40a37af3b81c9d2a44ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, владимир путин, россия
Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Наука, Россия
Путин заявил о необходимости увеличить действующую орбитальную группировку

Путин: надо кратно увеличить численность действующей орбитальной группировки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Необходимо кратно увеличить численность действующей российской орбитальной группировки, наладить серийное производство спутников, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.
Президент подчеркнул, что новый нацпроект должен быть построен на основе современных финансовых и организационных механизмов, включая диверсификацию источников финансирования и привлечение внебюджетных средств в космическую сферу. Для этого обязательно нужно предложить действенные стимулы для расширения участия частных компаний в развитии отечественной космической индустрии.
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путин призвал оперативно принять решение о российской орбитальной станции
26 октября, 22:46
«
"В таком тесном сотрудничестве государства и бизнеса необходимо в предельно сжатые сроки кратно увеличить состав действующей российской орбитальной группировки, обеспечить создание и эксплуатацию наших собственных, как это называют специалисты, многоспутниковых группировок", - сказал Путин.
Он отметил, что необходимо также наладить именно серийное производство космических аппаратов, перейти к конвейерной сборке.
«
"Я прошу правительство подумать, как максимально ускорить развитие наших производственных возможностей в этой сфере. И в целом важно максимально полно использовать потенциал частного бизнеса, расширять его доступ к испытательным полигонам и другой инфраструктуре, необходимой для выпуска и тестирования спутников и их компонентов, что позволит, безусловно, ускорить путь от инноваций до массового продукта", - добавил Путин.
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путин призвал снизить стоимость доставки спутников на орбиту
26 октября, 22:33
 
НаукаКосмос - РИА НаукаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала