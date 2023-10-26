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Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы - РИА Новости, 26.10.2023
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15:33 26.10.2023 (обновлено: 17:08 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/gosduma-1905416510.html
Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы
Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы - РИА Новости, 26.10.2023
Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы
Депутаты приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, сообщили в Думе. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:33
2023-10-26T17:08
госдума рф
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутаты приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, сообщили в Думе.За проголосовали 320 парламентариев, против — 80, воздержавшихся не было. Второе чтение ожидается 15 ноября.Доходы федерального бюджета запланированы на уровне:Расходы:Таким образом, в течение всего трехлетнего периода ожидается дефицит бюджета, который не превысит одного процента ВВП. В 2024 году он составит 0,9%, в 2025-м — 0,4%, в 2026-м — 0,8%.Покрывать дефицит планируется через государственные внутренние заимствования, а в 2024 году также из средств Фонда национального благосостояния. Общий объем составит порядка четырех триллионов рублей.Прогноз верхнего предела внутреннего госдолга:Прогноз верхнего предела внешнего госдолга:Общий объем расходов на национальную оборону в 2024 году составит 10,8 триллиона рублей.Прогноз по объему ВВП:Инфляция, как ожидается, не превысит 4,5% в 2024 году и 4% в два последующих.
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госдума рф, экономика, россия, антон силуанов
Госдума РФ, Экономика, Россия, Антон Силуанов
Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы

Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутаты приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, сообщили в Думе.
За проголосовали 320 парламентариев, против — 80, воздержавшихся не было. Второе чтение ожидается 15 ноября.
Доходы федерального бюджета запланированы на уровне:
  • 2024 год — 35,065 триллиона рублей;
  • 2025 год — 33,552 триллиона рублей;
  • 2026 год — 34,051 триллиона рублей.
Расходы:
  • 2024 год — 36,66 триллиона;
  • 2025 год — 34,382 триллиона;
  • 2026 год — 35,587 триллиона.
Таким образом, в течение всего трехлетнего периода ожидается дефицит бюджета, который не превысит одного процента ВВП. В 2024 году он составит 0,9%, в 2025-м — 0,4%, в 2026-м — 0,8%.
Покрывать дефицит планируется через государственные внутренние заимствования, а в 2024 году также из средств Фонда национального благосостояния. Общий объем составит порядка четырех триллионов рублей.
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Володин отметил необходимость соответствия бюджета России ключевым задачам
26 октября, 13:19
Прогноз верхнего предела внутреннего госдолга:
  • на 1 января 2025 года — 26,637 триллиона рублей;
  • на 1 января 2026 года — 30,159 триллиона;
  • на 1 января 2027 года — 34,356 триллиона рублей.
Прогноз верхнего предела внешнего госдолга:
  • на 1 января 2025 года — 64 миллиарда долларов (57,6 миллиарда евро);
  • на 1 января 2026 года — 63,1 миллиарда долларов (56,3 миллиарда евро);
  • на 1 января 2027 года — 61,2 миллиарда долларов (54,6 миллиарда евро).
Общий объем расходов на национальную оборону в 2024 году составит 10,8 триллиона рублей.
Прогноз по объему ВВП:
  • 2024 год — 179,956 триллиона рублей;
  • 2025 год — 190,637 триллиона рублей;
  • 2026 год — 202,304 триллиона рублей.
Инфляция, как ожидается, не превысит 4,5% в 2024 году и 4% в два последующих.
Владимир Васильев - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Глава фракции ЕР отметил, что в проекте бюджета учтены поручения президента
26 октября, 12:13
 
Госдума РФЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
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