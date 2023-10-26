https://ria.ru/20231026/gosduma-1905416510.html

Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы

Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы - РИА Новости, 26.10.2023

Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2024-2026 годы

Депутаты приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, сообщили в Думе. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:33

2023-10-26T15:33

2023-10-26T17:08

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Депутаты приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, сообщили в Думе.За проголосовали 320 парламентариев, против — 80, воздержавшихся не было. Второе чтение ожидается 15 ноября.Доходы федерального бюджета запланированы на уровне:Расходы:Таким образом, в течение всего трехлетнего периода ожидается дефицит бюджета, который не превысит одного процента ВВП. В 2024 году он составит 0,9%, в 2025-м — 0,4%, в 2026-м — 0,8%.Покрывать дефицит планируется через государственные внутренние заимствования, а в 2024 году также из средств Фонда национального благосостояния. Общий объем составит порядка четырех триллионов рублей.Прогноз верхнего предела внутреннего госдолга:Прогноз верхнего предела внешнего госдолга:Общий объем расходов на национальную оборону в 2024 году составит 10,8 триллиона рублей.Прогноз по объему ВВП:Инфляция, как ожидается, не превысит 4,5% в 2024 году и 4% в два последующих.

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госдума рф, экономика, россия, антон силуанов