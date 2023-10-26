https://ria.ru/20231026/gorlovka-1905297233.html
В Горловке из-за украинского снаряда погиб мирный житель
В Горловке из-за украинского снаряда погиб мирный житель - РИА Новости, 26.10.2023
В Горловке из-за украинского снаряда погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Никитовском районе Горловки в результате подрыва в среду на неразорвавшемся снаряде украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:15
2023-10-26T09:15
2023-10-26T09:15
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ДОНЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Мирный житель погиб в Никитовском районе Горловки в результате подрыва в среду на неразорвавшемся снаряде украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вчера (25.10.2023 года) вследствие подрыва на неразорвавшемся снаряде вооруженных формирований Украины в посёлке Майорск (Никитовский район Горловки) погиб мирный житель", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231024/donetsk-1904967195.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Стирол
В Горловке из-за украинского снаряда погиб мирный житель
В Горловке при подрыве на украинском снаряде погиб мирный житель