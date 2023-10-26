https://ria.ru/20231026/gorlovka-1905297233.html

В Горловке из-за украинского снаряда погиб мирный житель

В Горловке из-за украинского снаряда погиб мирный житель - РИА Новости, 26.10.2023

В Горловке из-за украинского снаряда погиб мирный житель

Мирный житель погиб в Никитовском районе Горловки в результате подрыва в среду на неразорвавшемся снаряде украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T09:15

2023-10-26T09:15

2023-10-26T09:15

в мире

горловка

украина

донецк

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Мирный житель погиб в Никитовском районе Горловки в результате подрыва в среду на неразорвавшемся снаряде украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вчера (25.10.2023 года) вследствие подрыва на неразорвавшемся снаряде вооруженных формирований Украины в посёлке Майорск (Никитовский район Горловки) погиб мирный житель", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231024/donetsk-1904967195.html

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украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол