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В Горловке из-за украинского снаряда погиб мирный житель - РИА Новости, 26.10.2023
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09:15 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/gorlovka-1905297233.html
В Горловке из-за украинского снаряда погиб мирный житель
В Горловке из-за украинского снаряда погиб мирный житель - РИА Новости, 26.10.2023
В Горловке из-за украинского снаряда погиб мирный житель
Мирный житель погиб в Никитовском районе Горловки в результате подрыва в среду на неразорвавшемся снаряде украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:15
2023-10-26T09:15
в мире
горловка
украина
донецк
иван приходько
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ДОНЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Мирный житель погиб в Никитовском районе Горловки в результате подрыва в среду на неразорвавшемся снаряде украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вчера (25.10.2023 года) вследствие подрыва на неразорвавшемся снаряде вооруженных формирований Украины в посёлке Майорск (Никитовский район Горловки) погиб мирный житель", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231024/donetsk-1904967195.html
горловка
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в мире, горловка, украина, донецк, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Стирол
В Горловке из-за украинского снаряда погиб мирный житель

В Горловке при подрыве на украинском снаряде погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки
Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда в центральном районе Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Мирный житель погиб в Никитовском районе Горловки в результате подрыва в среду на неразорвавшемся снаряде украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вчера (25.10.2023 года) вследствие подрыва на неразорвавшемся снаряде вооруженных формирований Украины в посёлке Майорск (Никитовский район Горловки) погиб мирный житель", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоСтирол
 
 
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