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СМИ: польский суд окончательно отменил решение о штрафах "Газпрому" - РИА Новости, 26.10.2023
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09:59 26.10.2023 (обновлено: 14:18 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/gazprom-1905305397.html
СМИ: польский суд окончательно отменил решение о штрафах "Газпрому"
СМИ: польский суд окончательно отменил решение о штрафах "Газпрому" - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ: польский суд окончательно отменил решение о штрафах "Газпрому"
Польский суд во второй инстанции окончательно отменил решение о наложении штрафов на "Газпром" и европейских партнеров компании по строительству "Северного... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:59
2023-10-26T14:18
газпром
в мире
польша
северный поток — 2
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ВАРШАВА, 26 окт — РИА Новости. Польский суд во второй инстанции окончательно отменил решение о наложении штрафов на "Газпром" и европейских партнеров компании по строительству "Северного потока — 2", сообщило издание Puls Biznesu.&quot;Апелляционный суд отменил решение президента UOKiK о штрафе для &quot;Газпрома&quot; и его пяти партнеров по строительству &quot;Северного потока — 2&quot;. Это конец продолжающегося за закрытыми дверями судебного процесса, в котором российский газовый гигант боролся с решением (польского антимонопольного регулятора. — Прим. ред.) UOKiK&quot;, — говорится в материале.Как отметило издание, теперь решение главы UOKiK не имеет юридической силы и "оказалось в мусорке".Тем не менее, как заявила официальный представитель регулятора Малгожата Целох, ведомство будет изучать возможность дальнейших юридических шагов, несмотря на то что решение принял суд последней инстанции."Суд отказался от устного обоснования своего решения, поэтому UOKiK ждет письменного обоснования и, как только с ним ознакомится, примет решение о дальнейших юридических шагах", — сказала она.В 2020 году польский регулятор оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму в 61 миллион долларов. Речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. UOKiK наложил на них штрафы за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", без согласия главы UOKiK.Предприниматели обжаловали это решение. В ноябре 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение, после чего сторона польского регулятора обратилась в апелляционный суд.
https://ria.ru/20231011/gazprom-1902057198.html
https://ria.ru/20231022/gazprom-1904491416.html
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газпром, в мире, польша, северный поток — 2
Газпром, В мире, Польша, Северный поток — 2
СМИ: польский суд окончательно отменил решение о штрафах "Газпрому"

Puls Biznesu: в Польше отменили штрафы "Газпрому" по "Северному потоку — 2"

© Фото : Nord Stream 2 / Paul LangrockСтроительство газопровода "Северный поток — 2"
Строительство газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Nord Stream 2 / Paul Langrock
Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 окт — РИА Новости. Польский суд во второй инстанции окончательно отменил решение о наложении штрафов на "Газпром" и европейских партнеров компании по строительству "Северного потока — 2", сообщило издание Puls Biznesu.
«

"Апелляционный суд отменил решение президента UOKiK о штрафе для "Газпрома" и его пяти партнеров по строительству "Северного потока — 2". Это конец продолжающегося за закрытыми дверями судебного процесса, в котором российский газовый гигант боролся с решением (польского антимонопольного регулятора. — Прим. ред.) UOKiK", — говорится в материале.

Как отметило издание, теперь решение главы UOKiK не имеет юридической силы и "оказалось в мусорке".
Тем не менее, как заявила официальный представитель регулятора Малгожата Целох, ведомство будет изучать возможность дальнейших юридических шагов, несмотря на то что решение принял суд последней инстанции.
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"Суд отказался от устного обоснования своего решения, поэтому UOKiK ждет письменного обоснования и, как только с ним ознакомится, примет решение о дальнейших юридических шагах", — сказала она.
В 2020 году польский регулятор оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму в 61 миллион долларов. Речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. UOKiK наложил на них штрафы за создание компании, ответственной за строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2", без согласия главы UOKiK.
Предприниматели обжаловали это решение. В ноябре 2022 года суд по конкуренции и защите прав потребителей отменил вынесенное решение, после чего сторона польского регулятора обратилась в апелляционный суд.
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