Рейтинг@Mail.ru
Темрезов: почти 2 тысячи частных домов в КЧР бесплатно подключены к газу - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
 
18:22 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/gazifikatsiya-1905467126.html
Темрезов: почти 2 тысячи частных домов в КЧР бесплатно подключены к газу
Темрезов: почти 2 тысячи частных домов в КЧР бесплатно подключены к газу - РИА Новости, 26.10.2023
Темрезов: почти 2 тысячи частных домов в КЧР бесплатно подключены к газу
В Карачаево-Черкесии почти две тысячи частных домовладений бесплатно подключены к газу в рамках программы социальной газификации, сообщил сообщил глава КЧР... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:22
2023-10-26T18:22
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
рашид темрезов
газоснабжение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820111079_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dc15ab6bdaa8bcd90c6c42c1ee5cecf5.jpg
ЧЕРКЕССК, 26 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии почти две тысячи частных домовладений бесплатно подключены к газу в рамках программы социальной газификации, сообщил сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. С начала действия президентской программы от жителей Карачаево-Черкесии принято более 4,2 тысячи заявок, 3,7 тысячи из которых выполнены — газ бесплатно проведен до границ земельного участка. При этом почти две тысячи домовладений уже газифицированы. Работы по строительству газопроводов внутри земельных участков проводится за счет республиканского бюджета для всех категорий граждан. Глава республики напомнил, что летом 2023 года в рамках программы развития газоснабжения и газификации КЧР в отдаленном населенном пункте - хуторе Лесо-Кяфарь Зеленчукского района ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью шесть километров и свыше четырех километров новых внутрипоселковых газовых сетей. "Сейчас работы по строительству распределительных газопроводов ведутся в Теберде, где в конце прошлого года котельные были переведены на природный газ. До конца текущего года будут газифицированы первые дома жителей Верхней Теберды, подавших заявки на подключение", - заверил Темрезов.
https://ria.ru/20231010/raskhody-1901745726.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820111079_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_383246394e751705b27b86b777e82978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
карачаево-черкесская республика (кчр), рашид темрезов, газоснабжение
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Рашид Темрезов, газоснабжение

Темрезов: почти 2 тысячи частных домов в КЧР бесплатно подключены к газу

© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧРГлава КЧР Рашид Темрезов
Глава КЧР Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : пресс-служба правительства и главы КЧР
Глава КЧР Рашид Темрезов
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 26 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии почти две тысячи частных домовладений бесплатно подключены к газу в рамках программы социальной газификации, сообщил сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
С начала действия президентской программы от жителей Карачаево-Черкесии принято более 4,2 тысячи заявок, 3,7 тысячи из которых выполнены — газ бесплатно проведен до границ земельного участка. При этом почти две тысячи домовладений уже газифицированы.
Работы по строительству газопроводов внутри земельных участков проводится за счет республиканского бюджета для всех категорий граждан.
Глава республики напомнил, что летом 2023 года в рамках программы развития газоснабжения и газификации КЧР в отдаленном населенном пункте - хуторе Лесо-Кяфарь Зеленчукского района ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью шесть километров и свыше четырех километров новых внутрипоселковых газовых сетей.
"Сейчас работы по строительству распределительных газопроводов ведутся в Теберде, где в конце прошлого года котельные были переведены на природный газ. До конца текущего года будут газифицированы первые дома жителей Верхней Теберды, подавших заявки на подключение", - заверил Темрезов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В КЧР увеличили расходы на здравоохранение и меры соцподдержки
10 октября, 13:14
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Рашид Темрезовгазоснабжение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала