https://ria.ru/20231026/gazifikatsiya-1905467126.html

Темрезов: почти 2 тысячи частных домов в КЧР бесплатно подключены к газу

Темрезов: почти 2 тысячи частных домов в КЧР бесплатно подключены к газу - РИА Новости, 26.10.2023

Темрезов: почти 2 тысячи частных домов в КЧР бесплатно подключены к газу

В Карачаево-Черкесии почти две тысячи частных домовладений бесплатно подключены к газу в рамках программы социальной газификации, сообщил сообщил глава КЧР... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:22

2023-10-26T18:22

2023-10-26T18:22

карачаево-черкесская республика

карачаево-черкесская республика (кчр)

рашид темрезов

газоснабжение

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ЧЕРКЕССК, 26 окт - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии почти две тысячи частных домовладений бесплатно подключены к газу в рамках программы социальной газификации, сообщил сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. С начала действия президентской программы от жителей Карачаево-Черкесии принято более 4,2 тысячи заявок, 3,7 тысячи из которых выполнены — газ бесплатно проведен до границ земельного участка. При этом почти две тысячи домовладений уже газифицированы. Работы по строительству газопроводов внутри земельных участков проводится за счет республиканского бюджета для всех категорий граждан. Глава республики напомнил, что летом 2023 года в рамках программы развития газоснабжения и газификации КЧР в отдаленном населенном пункте - хуторе Лесо-Кяфарь Зеленчукского района ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью шесть километров и свыше четырех километров новых внутрипоселковых газовых сетей. "Сейчас работы по строительству распределительных газопроводов ведутся в Теберде, где в конце прошлого года котельные были переведены на природный газ. До конца текущего года будут газифицированы первые дома жителей Верхней Теберды, подавших заявки на подключение", - заверил Темрезов.

https://ria.ru/20231010/raskhody-1901745726.html

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карачаево-черкесская республика (кчр), рашид темрезов, газоснабжение