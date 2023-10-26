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Экс-сотруднику ФСБ Сенину дали девять лет за передачу взятки Захарченко - РИА Новости, 26.10.2023
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11:17 26.10.2023 (обновлено: 12:29 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/fsb-1905326282.html
Экс-сотруднику ФСБ Сенину дали девять лет за передачу взятки Захарченко
Экс-сотруднику ФСБ Сенину дали девять лет за передачу взятки Захарченко - РИА Новости, 26.10.2023
Экс-сотруднику ФСБ Сенину дали девять лет за передачу взятки Захарченко
Суд заочно приговорил к девяти годам колонии беглого полковника ФСБ Дмитрия Сенина за посредничество при передаче бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:17
2023-10-26T12:29
происшествия
россия
дмитрий сенин
дмитрий захарченко
фсб
гуэбипк мвд рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Суд заочно приговорил к девяти годам колонии беглого полковника ФСБ Дмитрия Сенина за посредничество при передаче бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко взятки в виде дисконтной карты в ресторан, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда."Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - огласил решение судья при том, что прокуратура запрашивала 11 лет заключения.Кроме того, суд лишил Сенина звания полковника запаса.Сенин находится в международном розыске, его судят заочно. Следствие считает его участником сговора с бывшим врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрием Захарченко. По версии следствия, Сенин был посредником при передаче последнему скидочной карточки в ресторан LaMaree.По итогам двух приговоров Захарченко отбывает 16-летний срок в колонии строгого режима. Найденные у него в квартире почти 9 миллиардов рублей в валюте изъяты в казну.Гагаринский суд по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства имущество Сенина и его близких, которое прокуратура оценила в 380 миллионов рублей. Всего по иску проходило более 15 соответчиков. Среди изъятого имущества 20 квартир, около пяти земельных участков, пять автомобилей стоимостью от 2,8 до 6,1 миллиона рублей.
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происшествия, россия, дмитрий сенин, дмитрий захарченко, фсб, гуэбипк мвд рф, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Дмитрий Сенин, Дмитрий Захарченко, ФСБ, ГУЭБиПК МВД РФ, Генеральная прокуратура РФ
Экс-сотруднику ФСБ Сенину дали девять лет за передачу взятки Захарченко

Беглому полковнику ФСБ Сенину дали девять лет за передачу взятки Захарченко

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Суд заочно приговорил к девяти годам колонии беглого полковника ФСБ Дмитрия Сенина за посредничество при передаче бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко взятки в виде дисконтной карты в ресторан, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
«
"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - огласил решение судья при том, что прокуратура запрашивала 11 лет заключения.
Кроме того, суд лишил Сенина звания полковника запаса.
Сенин находится в международном розыске, его судят заочно. Следствие считает его участником сговора с бывшим врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрием Захарченко. По версии следствия, Сенин был посредником при передаче последнему скидочной карточки в ресторан LaMaree.
По итогам двух приговоров Захарченко отбывает 16-летний срок в колонии строгого режима. Найденные у него в квартире почти 9 миллиардов рублей в валюте изъяты в казну.
Гагаринский суд по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства имущество Сенина и его близких, которое прокуратура оценила в 380 миллионов рублей. Всего по иску проходило более 15 соответчиков. Среди изъятого имущества 20 квартир, около пяти земельных участков, пять автомобилей стоимостью от 2,8 до 6,1 миллиона рублей.
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ПроисшествияРоссияДмитрий СенинДмитрий ЗахарченкоФСБГУЭБиПК МВД РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
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