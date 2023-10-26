Экс-сотруднику ФСБ Сенину дали девять лет за передачу взятки Захарченко
Беглому полковнику ФСБ Сенину дали девять лет за передачу взятки Захарченко
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Суд заочно приговорил к девяти годам колонии беглого полковника ФСБ Дмитрия Сенина за посредничество при передаче бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко взятки в виде дисконтной карты в ресторан, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
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"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - огласил решение судья при том, что прокуратура запрашивала 11 лет заключения.
Кроме того, суд лишил Сенина звания полковника запаса.
Сенин находится в международном розыске, его судят заочно. Следствие считает его участником сговора с бывшим врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрием Захарченко. По версии следствия, Сенин был посредником при передаче последнему скидочной карточки в ресторан LaMaree.
По итогам двух приговоров Захарченко отбывает 16-летний срок в колонии строгого режима. Найденные у него в квартире почти 9 миллиардов рублей в валюте изъяты в казну.
Гагаринский суд по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства имущество Сенина и его близких, которое прокуратура оценила в 380 миллионов рублей. Всего по иску проходило более 15 соответчиков. Среди изъятого имущества 20 квартир, около пяти земельных участков, пять автомобилей стоимостью от 2,8 до 6,1 миллиона рублей.