https://ria.ru/20231026/frt-1905443444.html

ФРТ: Липецкая область восстанавливает 14 объектов в Володарском районе ДНР

ФРТ: Липецкая область восстанавливает 14 объектов в Володарском районе ДНР - РИА Новости, 26.10.2023

ФРТ: Липецкая область восстанавливает 14 объектов в Володарском районе ДНР

Липецкая область восстанавливает 14 социальных и инженерных объектов в Володарском районе Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба Фонда развития... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:55

2023-10-26T16:55

2023-10-26T16:55

липецкая область

липецкая область

донецкая народная республика

володарский район

марат хуснуллин

ильшат шагиахметов

фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Липецкая область восстанавливает 14 социальных и инженерных объектов в Володарском районе Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба Фонда развития территорий (ФРТ). Мероприятия выполняются за счет средств, предоставленных ФРТ, уточняется в сообщении. "Регионы-шефы активно участвуют в создании комфортных условий для жителей новых регионов. Так, команда Липецкой области выполняет комплекс ремонтно-восстановительных работ. На сегодня в Володарском районе ДНР они привели в порядок детские сады, школы и ряд инженерных объектов", - приводятся в нем слова генерального директора публично-правовой компании "Фонд развития территорий" Ильшата Шагиахметова. В сообщении уточняется, что в поселке городского типа Володарское специалисты построили площадку для занятий воркаутом, благоустроили территорию ясли-сада, а в селах Старченково и Заря обновили прогулочные зоны для детей. "Здания и прилегающие территории детских садов должны быть комфортными и безопасными для детей. Большинство из запланированных объектов уже восстановлены, оборудованы новой мебелью, благоустроены уличные площадки", – цитирует пресс-служба заместителя губернатора Липецкой области Романа Петрухина. В сообщении указывается, что в прошлом году Липецкая область помогла отремонтировать четыре школы, а также провести комплексную подготовку к отопительному сезону. В первую очередь за счет ФРТ регион восстановил объекты теплоснабжения социальных учреждений. Например, были запущены блочно-модульные котельные в Центральной районной больнице и в трех школах. К тому же были построены новые сети водоснабжения в селе Водяное. В сообщении напоминается, что в общей сложности при финансовой поддержке Фонда развития территорий реализуется более 1,7 тысячи мероприятий по восстановлению Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожья. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил не снижать темпы строительства в новых российских регионах. Он отмечал, что в настоящее время в них развернута масштабная работа по строительству и восстановлению жилья и инфраструктуры, в чем важное участие принимают шефствующие субъекты РФ. Так, в работах по восстановлению ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской областей участвуют 33 государственные компании, восемь федеральных заказчиков, 82 региона-шефа и около 50 тысяч строителей. Также Хуснуллин попросил глав регионов организовать темпы строительства не ниже, чем в прошлом году. Для интеграции новых регионов была разработана программа их социально-экономического развития, которая включает около 300 приоритетных мероприятий, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231020/rasselenie-1904207220.html

https://ria.ru/20231026/byudzhet-1905418791.html

липецкая область

донецкая народная республика

володарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецкая область, донецкая народная республика, володарский район, марат хуснуллин, ильшат шагиахметов, фонд развития территорий (фрт, ранее - фонд защиты прав дольщиков)