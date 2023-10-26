https://ria.ru/20231026/fridman-1905440531.html

Фридман проиграл дело о запрете оплаты содержания дома в Лондоне

Фридман проиграл дело о запрете оплаты содержания дома в Лондоне - РИА Новости, 26.10.2023

Фридман проиграл дело о запрете оплаты содержания дома в Лондоне

Российский предприниматель Михаил Фридман проиграл в Высоком суде Лондона дело против британских властей о запрете на оплату услуг по содержанию его особняка... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:48

2023-10-26T16:48

2023-10-26T16:49

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альфа-банк

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российский предприниматель Михаил Фридман проиграл в Высоком суде Лондона дело против британских властей о запрете на оплату услуг по содержанию его особняка Athlone House, говорится в решении суда, опубликованном в четверг.Ранее Фридман подал в суд на британское Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI), после того как ему отказали в разрешении ежемесячно тратить из замороженных средств 30 тысяч фунтов на обслуживание дома."Иск был отклонён", - сказано в документе.В решении суда также отмечается, что, несмотря на желание вернуться в Британию, Фридман не сможет этого сделать из-за наложенных на него санкций.Ранее сообщалось, что адвокаты Фридмана указывали на то, что их клиенту необходимо выплачивать 30 тысяч фунтов компании, обслуживающей дом, чтобы особняк не пришел в упадок. Однако Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) утверждало, что это невозможно, так как директором компании является Нигина Заирова, также включенная в санкционный список.Управление отказало в выделении денег на персонал, включая водителя, так как бизнесмен способен пользоваться общественным транспортом. Кроме того OFSI отказало в разрешении тратить 1850 фунтов в месяц на системы связи, которые, по словам Фридмана, регулируют работу телефонов, информационных технологий, освещения, отопления и систем охраны.Попавший под санкции миллиардер ранее назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег. После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом"). В декабре прошлого года британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщало, что правоохранительные органы страны задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Позднее NCA признало, что ордер на обыск дома Фридмана в декабре был получен незаконно. Агентство затем заявило, что прекратило расследование в отношении Фридмана по ряду пунктов.

https://radiosputnik.ria.ru/20231013/fridman-1902644941.html

https://ria.ru/20231011/fridman-1902064659.html

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