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Доходы бюджета ФОМС Воронежской области увеличены на 168 миллионов рублей - РИА Новости, 26.10.2023
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19:27 26.10.2023 (обновлено: 19:45 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/foms-1905486574.html
Доходы бюджета ФОМС Воронежской области увеличены на 168 миллионов рублей
Доходы бюджета ФОМС Воронежской области увеличены на 168 миллионов рублей - РИА Новости, 26.10.2023
Доходы бюджета ФОМС Воронежской области увеличены на 168 миллионов рублей
Депутаты Воронежской областной думы утвердили изменения в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год, увеличив на 168... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T19:27
2023-10-26T19:45
воронежская область
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
общество
экономика
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ВОРОНЕЖ, 26 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы утвердили изменения в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год, увеличив на 168 миллионов рублей его доходную часть, говорится в сообщении заксобрания. Внесение изменений в закон Воронежской области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" депутаты рассмотрели в четверг, 26 октября, на очередном заседании регионального парламента. "Доходная часть бюджета фонда ОМС увеличивается на 168 миллионов рублей и составит в 2023 году 36 миллиардов 587,9 миллиона рублей. Прогнозируемая расходная часть бюджета фонда в 2023 году составит 37 миллиардов 387 миллионов рублей. Дефицит в размере 799 миллионов рублей является техническим и обеспечен источниками финансирования", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов. Как отмечает заксобрание, дополнительное финансирование направляется на повышение квалификации медработников, закупку и ремонт медицинского оборудования, социальное обеспечение и выплаты населению, организацию обязательного медицинского страхования, а также софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Закон принят депутатами Воронежской областной думы в двух чтениях.
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воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума, общество, экономика
Воронежская область, Воронежская область, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума, Общество, Экономика

Доходы бюджета ФОМС Воронежской области увеличены на 168 миллионов рублей

© Фото : Пресс-служба Воронежской областной думыЗаседание Воронежской областной Думы. 26 октября 2023
Заседание Воронежской областной Думы. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Пресс-служба Воронежской областной думы
Заседание Воронежской областной Думы. 26 октября 2023
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 26 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы утвердили изменения в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год, увеличив на 168 миллионов рублей его доходную часть, говорится в сообщении заксобрания.
Внесение изменений в закон Воронежской области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" депутаты рассмотрели в четверг, 26 октября, на очередном заседании регионального парламента.
«
"Доходная часть бюджета фонда ОМС увеличивается на 168 миллионов рублей и составит в 2023 году 36 миллиардов 587,9 миллиона рублей. Прогнозируемая расходная часть бюджета фонда в 2023 году составит 37 миллиардов 387 миллионов рублей. Дефицит в размере 799 миллионов рублей является техническим и обеспечен источниками финансирования", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.
Как отмечает заксобрание, дополнительное финансирование направляется на повышение квалификации медработников, закупку и ремонт медицинского оборудования, социальное обеспечение и выплаты населению, организацию обязательного медицинского страхования, а также софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Закон принят депутатами Воронежской областной думы в двух чтениях.
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Воронежская областьВоронежская областьВладимир НетесовВоронежская областная ДумаОбществоЭкономика
 
 
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