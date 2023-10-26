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Доходы бюджета ФОМС Воронежской области увеличены на 168 миллионов рублей

Доходы бюджета ФОМС Воронежской области увеличены на 168 миллионов рублей - РИА Новости, 26.10.2023

Доходы бюджета ФОМС Воронежской области увеличены на 168 миллионов рублей

Депутаты Воронежской областной думы утвердили изменения в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год, увеличив на 168... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T19:27

2023-10-26T19:27

2023-10-26T19:45

воронежская область

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

общество

экономика

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ВОРОНЕЖ, 26 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы утвердили изменения в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год, увеличив на 168 миллионов рублей его доходную часть, говорится в сообщении заксобрания. Внесение изменений в закон Воронежской области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" депутаты рассмотрели в четверг, 26 октября, на очередном заседании регионального парламента. "Доходная часть бюджета фонда ОМС увеличивается на 168 миллионов рублей и составит в 2023 году 36 миллиардов 587,9 миллиона рублей. Прогнозируемая расходная часть бюджета фонда в 2023 году составит 37 миллиардов 387 миллионов рублей. Дефицит в размере 799 миллионов рублей является техническим и обеспечен источниками финансирования", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов. Как отмечает заксобрание, дополнительное финансирование направляется на повышение квалификации медработников, закупку и ремонт медицинского оборудования, социальное обеспечение и выплаты населению, организацию обязательного медицинского страхования, а также софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Закон принят депутатами Воронежской областной думы в двух чтениях.

https://ria.ru/20231006/podderzhka-1901002401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума, общество, экономика