Доходы бюджета ФОМС Воронежской области увеличены на 168 миллионов рублей
© Фото : Пресс-служба Воронежской областной думыЗаседание Воронежской областной Думы. 26 октября 2023
© Фото : Пресс-служба Воронежской областной думы
Заседание Воронежской областной Думы. 26 октября 2023
ВОРОНЕЖ, 26 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы утвердили изменения в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год, увеличив на 168 миллионов рублей его доходную часть, говорится в сообщении заксобрания.
Внесение изменений в закон Воронежской области "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" депутаты рассмотрели в четверг, 26 октября, на очередном заседании регионального парламента.
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"Доходная часть бюджета фонда ОМС увеличивается на 168 миллионов рублей и составит в 2023 году 36 миллиардов 587,9 миллиона рублей. Прогнозируемая расходная часть бюджета фонда в 2023 году составит 37 миллиардов 387 миллионов рублей. Дефицит в размере 799 миллионов рублей является техническим и обеспечен источниками финансирования", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.
Как отмечает заксобрание, дополнительное финансирование направляется на повышение квалификации медработников, закупку и ремонт медицинского оборудования, социальное обеспечение и выплаты населению, организацию обязательного медицинского страхования, а также софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. Закон принят депутатами Воронежской областной думы в двух чтениях.