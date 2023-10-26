https://ria.ru/20231026/fokino-1905281063.html

Около 16 тысяч жителей приморского Фокино остались без воды

Около 16 тысяч жителей приморского Фокино остались без воды - РИА Новости, 26.10.2023

Около 16 тысяч жителей приморского Фокино остались без воды

Около 16 тысяч жителей Фокино в Приморье остались без холодной и горячей воды из-за аварии на сетях водоснабжения, сообщил РИА Новости представитель краевой... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T03:56

2023-10-26T03:56

2023-10-26T03:56

фокино

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 26 окт - РИА Новости. Около 16 тысяч жителей Фокино в Приморье остались без холодной и горячей воды из-за аварии на сетях водоснабжения, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры. По его словам, вечером 25 октября в ходе земляных работ подрядчика ковш экскаватора повредил участок сети водоснабжения. "Коммунальная услуга в настоящее время не предоставляется около 16 тысячам жителей ЗАТО Фокино, проживающих в 54 многоквартирных домах, 86 частных домовладениях, а также объекты социального назначения", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что прекращена подача тепла на социальные объекты. Прокуратура контролирует подвоз воды населению. Проводится проверка. Как сообщает администрация Фокино, авария произошла на магистральном водоводе Примтеплоэнерго. Специалисты предприятия будут устранять её вместе с подрядчиком, который допустил порыв. Сейчас в Фокино составляют график подвоза воды по городу.

https://ria.ru/20231023/avariya-1904692092.html

https://ria.ru/20230925/elektrichestvo-1898543138.html

фокино

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фокино, происшествия