https://ria.ru/20231026/fitso-1905308836.html

"Подорвет единство": в США забили тревогу из-за удара Запада по Украине

"Подорвет единство": в США забили тревогу из-за удара Запада по Украине - РИА Новости, 26.10.2023

"Подорвет единство": в США забили тревогу из-за удара Запада по Украине

Назначение на пост премьер-министра Словакии Роберта Фицо с антиукраинской позицией может привести к полному изменению политики страны и пошатнуть и без того... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T10:11

2023-10-26T10:11

2023-10-26T10:11

в мире

словакия

киев

украина

роберт фицо

зузана чапутова

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Назначение на пост премьер-министра Словакии Роберта Фицо с антиукраинской позицией может привести к полному изменению политики страны и пошатнуть и без того хрупкое единство в Европейском союзе и НАТО, пишет Fox News."Победа Фицо может ознаменовать резкое изменение во внешней политике страны и подорвать хрупкое единство в Евросоюзе и НАТО", – отметил автор статьи.Новый премьер уже неоднократно выступал против выделения дальнейшей помощи Киеву и членства Украины в НАТО, а также ставил под вопрос возможность ВСУ оттеснить российскую армию, говорится в публикации.Накануне, во время церемонии в Президентском дворце глава Словакии Зузана Чапутова официально назначила Роберта Фицо главой правительства. Новый премьер-министр пообещал, что его кабмин будет проводить суверенную внешнюю политику.Политик ранее критиковал власти страны за поддержку Украины. По его словам, из-за передачи военной техники ВСУ армия Словакии оказалась в плачевном состоянии. Он обещал остановить военную помощь Киеву со стороны республики, так как это приводит только к гибели людей.

https://ria.ru/20231025/slovakiya-1905219569.html

https://ria.ru/20231025/fitso-1905188674.html

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киев

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в мире, словакия, киев, украина, роберт фицо, зузана чапутова, вооруженные силы украины, нато