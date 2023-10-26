https://ria.ru/20231026/finansirovanie-1905326939.html

СМИ: в ЕС обнаружили до 16 миллиардов евро нераспределенного финансирования

СМИ: в ЕС обнаружили до 16 миллиардов евро нераспределенного финансирования - РИА Новости, 26.10.2023

СМИ: в ЕС обнаружили до 16 миллиардов евро нераспределенного финансирования

Ряд стран Евросоюза обнаружил до 16 миллиардов евро нераспределенного финансирования блока, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на дипломата... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:20

2023-10-26T11:20

2023-10-26T11:22

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ряд стран Евросоюза обнаружил до 16 миллиардов евро нераспределенного финансирования блока, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на дипломата ЕС. Ранее европейский источник сообщил, что лидеры блока на саммите в Брюсселе 26 и 27 октября обсудят в том числе корректировку многолетнего бюджета ЕС до 2027 года с тем, чтобы предусмотреть в нем, в том числе, 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Украине на период с 2024 по 2027 годы. По словам источника, в ЕС настроены согласовать это финансирование для Киева до конца текущего года. "Дания и другие страны обнаружили до 16 миллиардов евро нераспределенного финансирования ЕС, которое Брюссель, похоже, не учел, когда делал запрос на выделение дополнительных 100 миллиардов евро на следующие четыре года", - пишет газета в четверг. Дипломат заявил изданию, что это ясно дает понять, что Еврокомиссия "не проделала должным образом свою домашнюю работу", прежде чем просить много дополнительных денег, а государства-члены этим "недовольны". Как отмечает издание, многие страны ЕС отклонили запросы комиссии о выделении 50 миллиардов евро для покрытия других потребностей в финансировании, в том числе более высокие, чем ожидалось, процентные выплаты по совместному займу ЕС на план восстановления после пандемии коронавируса, утверждая, что национальные бюджеты находятся под сильным давлением. Вместо этого они попросили Брюссель найти внутренние сбережения или неизрасходованные деньги, что Дания и другие страны также исследовали самостоятельно. Газета пишет со ссылкой на анализ бюджетных предложений, сделанный председательствующей в ЕС Испанией, что комиссия предупреждала государства-члены, что финансирование важнейших программ ЕС может быть сокращено на 30%, если бюджет не будет пополнен за счет национальных взносов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231002/sanktsii-1899790570.html

https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, евросоюз, еврокомиссия, экономика