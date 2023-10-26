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В Москве открылся фестиваль церковного искусства "Видеть и слышать" - РИА Новости, 26.10.2023
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Религия
 
20:50 26.10.2023 (обновлено: 21:22 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/festival-1905500554.html
В Москве открылся фестиваль церковного искусства "Видеть и слышать"
В Москве открылся фестиваль церковного искусства "Видеть и слышать" - РИА Новости, 26.10.2023
В Москве открылся фестиваль церковного искусства "Видеть и слышать"
Крупнейший за десять лет фестиваль современного церковного искусства "Видеть и слышать" открылся в четверг в столичном Центральном доме художника, его стоит... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T20:50
2023-10-26T21:22
религия
москва
сретенский монастырь
русская православная церковь
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Крупнейший за десять лет фестиваль современного церковного искусства "Видеть и слышать" открылся в четверг в столичном Центральном доме художника, его стоит посетить, чтобы церковное искусство стало ближе и понятнее, а еще потому, что "красота - великая сила", рассказал РИА Новости и. о. председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации иерей Владислав Мишин. Фестиваль пройдет с 27 октября по 4 ноября по адресу Кузнецкий мост, 11. Его можно посетить с детьми, вход и участие во всех мероприятиях бесплатное. Как уточнял РИА Новости генеральный продюсер "Видеть и слышать" Дмитрий Трофимов, это крупнейший фестиваль церковного искусства за последние 10 лет, представлены работы более 200 художников, 300 произведений, 19 фильмов о христианском искусстве, в программе - 23 просветительских мероприятия. Как отметил приветственном слове к гостям фестиваля глава Патриаршего совета по культуре митрополит Крымский и Симферопольский Тихон (Шевкунов), среди участников фестиваля - художники, которые воссоздавали росписи столичного храма Христа Спасителя, трудились над благоукрашением московского Сретенского монастыря и убранством Главного храма Вооруженных сил - Собора Воскресения Христова. "Мы видим здесь (на фестивале - ред.) стремление людей создать образ. Зачем вообще иконы существуют? Чтобы мы, взирая на образ, умом восходили к первообразу. Икона - это средство для более внимательной, качественной молитвы", - сказал Мишин. По его словам, идти на фестиваль нужно хотя бы потому, что красота - великая сила. "Люди, приходя сюда, видя эту красоту, понимают, в каком направлении, например, может быть благоукрашен их храм. В спальных районах Москвы строится очень много храмов, не все они расписаны, имеют иконостас с красивыми иконами. Кто-то на фестивале решит, как благоукрасить храм, найдет людей, кто-то захочет помочь своему храму (финансово - ред.)", - пояснил священник. Он также напомнил, что в программе фестиваля ежедневно предусмотрены различные мероприятия, в том числе мастер-классы для детей - "множество таких замечательных моментов, которые приближают, казалось бы, такое далекое церковное искусство". Отмечается, что фестиваль могут посетить как взрослые, так и дети любого возраста. Как отметили РИА Новости организаторы, для детей и взрослых "организованы мастерские по народной росписи, каллиграфии, мозаике, иконописи, золочении, представлена даже резьба по цветным цементам". Впрочем, уточнили они, еще до открытия фестиваля все места на мастер-классы уже были заняты по предварительной записи. Также каждые полчаса гостей ждут бесплатные экскурсии по выставке. Как рассказала на открытии руководитель научно-просветительского направления и экскурсионного отдела фестиваля Елена Константинова, группой на экскурсию лучше записаться заранее, а остальные посетители могут присоединиться к экскурсиям в любой момент. "На экскурсиях мы хотим донести информацию об основных образах христианского искусства, об иконографии, объяснить, почему именно так что-то изображено, почему такие символы; и при этом показать разнообразие художественных традиций, как это всё отражено в современном искусстве", - сказала Константинова. Для любителей музыки на фестивале выступят Хор храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" в Царицыне, Ансамбль древнерусского и византийского певческого искусства "Асматикон", Хор Московского Сретенского монастыря, Хор Академии хорового искусства имени В. С. Попова, Камерный оркестр NÉOrchestra, Ансамбль старинной музыки Ex Libris, Камерный оркестр "Академия Русской Музыки". А для профессионалов и ценителей пройдут круглые столы и лекции по христианскому искусству, добавили организаторы. Кроме того, состоятся премьеры 19 фильмов об истории церковного искусства - их создали специально для фестиваля. Организаторы надеются сделать фестиваль ежегодным. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте и страницах фестиваля в ВК и Telegram.
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7 495 645-6601
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60
москва, сретенский монастырь, русская православная церковь
Религия, Москва, Сретенский монастырь, Русская православная церковь
В Москве открылся фестиваль церковного искусства "Видеть и слышать"

В РПЦ пригласили на крупнейший фестиваль церковного искусства "Видеть и слышать"

© РИА Новости / Артем БуденныйОткрытие и пресс-показ фестиваля современного церковного искусства "Видеть и слышать"
Открытие и пресс-показ фестиваля современного церковного искусства Видеть и слышать - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Артем Буденный
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Крупнейший за десять лет фестиваль современного церковного искусства "Видеть и слышать" открылся в четверг в столичном Центральном доме художника, его стоит посетить, чтобы церковное искусство стало ближе и понятнее, а еще потому, что "красота - великая сила", рассказал РИА Новости и. о. председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации иерей Владислав Мишин.
Фестиваль пройдет с 27 октября по 4 ноября по адресу Кузнецкий мост, 11. Его можно посетить с детьми, вход и участие во всех мероприятиях бесплатное. Как уточнял РИА Новости генеральный продюсер "Видеть и слышать" Дмитрий Трофимов, это крупнейший фестиваль церковного искусства за последние 10 лет, представлены работы более 200 художников, 300 произведений, 19 фильмов о христианском искусстве, в программе - 23 просветительских мероприятия.
© РИА Новости / Артем БуденныйОткрытие и пресс-показ фестиваля современного церковного искусства "Видеть и слышать"
Открытие и пресс-показ фестиваля современного церковного искусства Видеть и слышать - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Артем Буденный
Открытие и пресс-показ фестиваля современного церковного искусства "Видеть и слышать"
Как отметил приветственном слове к гостям фестиваля глава Патриаршего совета по культуре митрополит Крымский и Симферопольский Тихон (Шевкунов), среди участников фестиваля - художники, которые воссоздавали росписи столичного храма Христа Спасителя, трудились над благоукрашением московского Сретенского монастыря и убранством Главного храма Вооруженных сил - Собора Воскресения Христова.
«
"Мы видим здесь (на фестивале - ред.) стремление людей создать образ. Зачем вообще иконы существуют? Чтобы мы, взирая на образ, умом восходили к первообразу. Икона - это средство для более внимательной, качественной молитвы", - сказал Мишин.
По его словам, идти на фестиваль нужно хотя бы потому, что красота - великая сила.
© РИА Новости / Артем БуденныйОткрытие и пресс-показ фестиваля современного церковного искусства "Видеть и слышать"
Открытие и пресс-показ фестиваля современного церковного искусства Видеть и слышать - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Артем Буденный
Открытие и пресс-показ фестиваля современного церковного искусства "Видеть и слышать"
«
"Люди, приходя сюда, видя эту красоту, понимают, в каком направлении, например, может быть благоукрашен их храм. В спальных районах Москвы строится очень много храмов, не все они расписаны, имеют иконостас с красивыми иконами. Кто-то на фестивале решит, как благоукрасить храм, найдет людей, кто-то захочет помочь своему храму (финансово - ред.)", - пояснил священник.
Он также напомнил, что в программе фестиваля ежедневно предусмотрены различные мероприятия, в том числе мастер-классы для детей - "множество таких замечательных моментов, которые приближают, казалось бы, такое далекое церковное искусство". Отмечается, что фестиваль могут посетить как взрослые, так и дети любого возраста. Как отметили РИА Новости организаторы, для детей и взрослых "организованы мастерские по народной росписи, каллиграфии, мозаике, иконописи, золочении, представлена даже резьба по цветным цементам". Впрочем, уточнили они, еще до открытия фестиваля все места на мастер-классы уже были заняты по предварительной записи.
© РИА Новости / Артем БуденныйОткрытие и пресс-показ фестиваля современного церковного искусства "Видеть и слышать"
Открытие и пресс-показ фестиваля современного церковного искусства Видеть и слышать - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Артем Буденный
Открытие и пресс-показ фестиваля современного церковного искусства "Видеть и слышать"
Также каждые полчаса гостей ждут бесплатные экскурсии по выставке. Как рассказала на открытии руководитель научно-просветительского направления и экскурсионного отдела фестиваля Елена Константинова, группой на экскурсию лучше записаться заранее, а остальные посетители могут присоединиться к экскурсиям в любой момент.
«
"На экскурсиях мы хотим донести информацию об основных образах христианского искусства, об иконографии, объяснить, почему именно так что-то изображено, почему такие символы; и при этом показать разнообразие художественных традиций, как это всё отражено в современном искусстве", - сказала Константинова.
© РИА Новости / Артем БуденныйОткрытие и пресс-показ фестиваля современного церковного искусства "Видеть и слышать"
Открытие и пресс-показ фестиваля современного церковного искусства Видеть и слышать - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Артем Буденный
Открытие и пресс-показ фестиваля современного церковного искусства "Видеть и слышать"
Для любителей музыки на фестивале выступят Хор храма в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" в Царицыне, Ансамбль древнерусского и византийского певческого искусства "Асматикон", Хор Московского Сретенского монастыря, Хор Академии хорового искусства имени В. С. Попова, Камерный оркестр NÉOrchestra, Ансамбль старинной музыки Ex Libris, Камерный оркестр "Академия Русской Музыки". А для профессионалов и ценителей пройдут круглые столы и лекции по христианскому искусству, добавили организаторы.
Кроме того, состоятся премьеры 19 фильмов об истории церковного искусства - их создали специально для фестиваля. Организаторы надеются сделать фестиваль ежегодным.
С подробной программой мероприятия можно ознакомиться на сайте и страницах фестиваля в ВК и Telegram.
© РИА Новости / Артем БуденныйОткрытие и пресс-показ фестиваля современного церковного искусства "Видеть и слышать"
Открытие и пресс-показ фестиваля современного церковного искусства Видеть и слышать - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Артем Буденный
Открытие и пресс-показ фестиваля современного церковного искусства "Видеть и слышать"
 
РелигияМоскваСретенский монастырьРусская православная церковь
 
 
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