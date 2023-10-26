https://ria.ru/20231026/evakuatsiya-1905453035.html

В МИД рассказали об обращениях россиян по эвакуации из Палестины

В МИД рассказали об обращениях россиян по эвакуации из Палестины - РИА Новости, 26.10.2023

В МИД рассказали об обращениях россиян по эвакуации из Палестины

Около 1 тысячи граждан России и СНГ обратились с просьбой эвакуации из Палестины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:27

2023-10-26T17:27

2023-10-26T17:27

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

израиль

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палестина

мария захарова

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Около 1 тысячи граждан России и СНГ обратились с просьбой эвакуации из Палестины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге."На палестинских территориях, в первую очередь, конечно, в секторе Газа, ситуация намного сложнее. На сегодняшний день в наши диппредставительства с просьбой об эвакуации из анклава обратилось около тысячи граждан России и стран СНГ", - сказала она.Захарова отметила, что по указанию президента России российское дипведомство реализует комплекс мер для организации скорейшего безопасного вывоза обратившихся за помощью соотечественников. "Будем готовы незамедлительно приступить к эвакуационным мероприятиям после открытия контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом", - сообщила официальный представитель МИД России.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, палестина, мария захарова, снг, россия