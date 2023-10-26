https://ria.ru/20231026/eksport-1905514822.html

Путин: надо подумать об экспорте космических сервисов в страны ШОС и БРИКС

Путин: надо подумать об экспорте космических сервисов в страны ШОС и БРИКС - РИА Новости, 26.10.2023

Путин: надо подумать об экспорте космических сервисов в страны ШОС и БРИКС

России необходимо активнее развивать экспорт космических услуг в страны СНГ, ЕврАзЭС, ШОС и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:22

2023-10-26T22:22

2023-10-26T22:45

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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 окт - РИА Новости. России необходимо активнее развивать экспорт космических услуг в страны СНГ, ЕврАзЭС, ШОС и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня все активнее развиваются рынки Азии, Африки, Латинской Америки. Масштабные социальные и экономические планы и у наших партнеров по СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, других объединений. Они готовы формировать новые сегменты экономики, увеличивать свой технологический потенциал. И, конечно, Россия должна это стремление поддержать, нам здесь есть что предложить. И поэтому считаю важным активнее развивать экспорт наших космических продуктов и услуг", - сказал Путин на совещании по вопросу развития ракетно-космической отрасли.Президент поручил правительству представить конкретные предложения по дальнейшей организации этой работы.

https://ria.ru/20231026/buksir-1905516866.html

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