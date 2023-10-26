Рейтинг@Mail.ru
Путин: надо подумать об экспорте космических сервисов в страны ШОС и БРИКС - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
22:22 26.10.2023 (обновлено: 22:45 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/eksport-1905514822.html
Путин: надо подумать об экспорте космических сервисов в страны ШОС и БРИКС
Путин: надо подумать об экспорте космических сервисов в страны ШОС и БРИКС - РИА Новости, 26.10.2023
Путин: надо подумать об экспорте космических сервисов в страны ШОС и БРИКС
России необходимо активнее развивать экспорт космических услуг в страны СНГ, ЕврАзЭС, ШОС и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:22
2023-10-26T22:45
россия
шос
брикс
наука
экономика
космос - риа наука
африка
азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905508755_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67903150e7931a2ad1b5a37ce5b19e6f.jpg
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 окт - РИА Новости. России необходимо активнее развивать экспорт космических услуг в страны СНГ, ЕврАзЭС, ШОС и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня все активнее развиваются рынки Азии, Африки, Латинской Америки. Масштабные социальные и экономические планы и у наших партнеров по СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, других объединений. Они готовы формировать новые сегменты экономики, увеличивать свой технологический потенциал. И, конечно, Россия должна это стремление поддержать, нам здесь есть что предложить. И поэтому считаю важным активнее развивать экспорт наших космических продуктов и услуг", - сказал Путин на совещании по вопросу развития ракетно-космической отрасли.Президент поручил правительству представить конкретные предложения по дальнейшей организации этой работы.
https://ria.ru/20231026/buksir-1905516866.html
россия
африка
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905508755_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2c88dd3d8dc94565ac2a059ee228ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, шос, брикс, экономика, космос - риа наука, африка, азия, владимир путин, снг, евразийский экономический союз
Россия, ШОС, БРИКС, Наука, Экономика, Космос - РИА Наука, Африка, Азия, Владимир Путин, СНГ, Евразийский экономический союз
Путин: надо подумать об экспорте космических сервисов в страны ШОС и БРИКС

Путин: РФ надо подумать об экспорте космических сервисов в страны ШОС и БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 окт - РИА Новости. России необходимо активнее развивать экспорт космических услуг в страны СНГ, ЕврАзЭС, ШОС и БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Сегодня все активнее развиваются рынки Азии, Африки, Латинской Америки. Масштабные социальные и экономические планы и у наших партнеров по СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, других объединений. Они готовы формировать новые сегменты экономики, увеличивать свой технологический потенциал. И, конечно, Россия должна это стремление поддержать, нам здесь есть что предложить. И поэтому считаю важным активнее развивать экспорт наших космических продуктов и услуг", - сказал Путин на совещании по вопросу развития ракетно-космической отрасли.
Президент поручил правительству представить конкретные предложения по дальнейшей организации этой работы.
Космический ядерный буксир Зевс - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Власти поддержат проект ядерного буксира, заявил Путин
26 октября, 22:33
 
НаукаРоссияШОСБРИКСЭкономикаКосмос - РИА НаукаАфрикаАзияВладимир ПутинСНГЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала