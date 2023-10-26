https://ria.ru/20231026/ekskursiya-1905304526.html
Экскурсии проекта "Открой#Моспром" стартуют с 1 ноября
Экскурсии проекта "Открой#Моспром" стартуют с 1 ноября - РИА Новости, 26.10.2023
Экскурсии проекта "Открой#Моспром" стартуют с 1 ноября
С 1 по 24 ноября 2023 года состоится 8-ой сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:13
2023-10-26T10:13
2023-10-26T10:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
мослифт
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. С 1 по 24 ноября 2023 года состоится 8-ой сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Посетители экскурсий смогут побывать на новых предприятиях, а также поучаствовать в мастер-классах, где они смогут приготовить различную продукцию. Зарегистрироваться на мероприятие можно уже сейчас.Овчинский подчеркнул, что ноябрьские очные экскурсии являются завершением этапов проекта в текущем году. Всего на протяжении восьмого сезона запланировано организовать свыше 120 экскурсий и провести более 50 мастер-классов."Очные экскурсии в ноябре станут завершающим этапом проекта в текущем году. Запланировано, что в этот раз в нем примут участие свыше 20 предприятий, некоторые из них присоединились к проекту только в этом году и стали популярными среди жителей и гостей Москвы. В их числе автомобильный завод "Москвич" и предприятия по изготовлению медицинских изделий", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.Там отметили, что участникам экскурсий покажут процесс изготовления обуви на фабрике "Ральф Рингер". На предприятии "Мослифт" и на Щербинском лифтостроительном заводе можно будет увидеть производство лифтов и сопутствующего оборудования к ним. На заводе "Экопласт" гости смогут ознакомиться с процессом переработки электрооборудования, которое уже не эксплуатируется – это холодильники, телевизоры, телефоны, микроволновки и прочая техника.На сайте "ВКонтакте" в мини-приложении "Открытая промышленность" можно пройти процесс регистрации на мероприятия.В течение пяти лет работы проекта "Открой#Моспром" было организовано свыше 2000 экскурсий по предприятиям Москвы. Также для гостей провели более 500 мастер-классов. В июне текущего года на народной премии "Маршрут построен" проект завоевал 1-ое место в номинации "Промышленный маршрут". В настоящий момент у проекта уже 7 наград.
https://ria.ru/20230824/mosprom-1891952560.html
https://ria.ru/20231025/lekarstva-1905083418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владислав овчинский, мослифт
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Мослифт
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. С 1 по 24 ноября 2023 года состоится 8-ой сезон экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Посетители экскурсий смогут побывать на новых предприятиях, а также поучаствовать в мастер-классах, где они смогут приготовить различную продукцию. Зарегистрироваться на мероприятие можно уже сейчас.
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Овчинский подчеркнул, что ноябрьские очные экскурсии являются завершением этапов проекта в текущем году. Всего на протяжении восьмого сезона запланировано организовать свыше 120 экскурсий и провести более 50 мастер-классов.
«
"Очные экскурсии в ноябре станут завершающим этапом проекта в текущем году. Запланировано, что в этот раз в нем примут участие свыше 20 предприятий, некоторые из них присоединились к проекту только в этом году и стали популярными среди жителей и гостей Москвы. В их числе автомобильный завод "Москвич" и предприятия по изготовлению медицинских изделий", – цитируют в пресс-службе слова главы ДИПП.
Там отметили, что участникам экскурсий покажут процесс изготовления обуви на фабрике "Ральф Рингер". На предприятии "Мослифт
" и на Щербинском лифтостроительном заводе можно будет увидеть производство лифтов и сопутствующего оборудования к ним. На заводе "Экопласт" гости смогут ознакомиться с процессом переработки электрооборудования, которое уже не эксплуатируется – это холодильники, телевизоры, телефоны, микроволновки и прочая техника.
На сайте "ВКонтакте" в мини-приложении "Открытая промышленность" можно пройти процесс регистрации на мероприятия.
В течение пяти лет работы проекта "Открой#Моспром" было организовано свыше 2000 экскурсий по предприятиям Москвы. Также для гостей провели более 500 мастер-классов. В июне текущего года на народной премии "Маршрут построен" проект завоевал 1-ое место в номинации "Промышленный маршрут". В настоящий момент у проекта уже 7 наград.
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