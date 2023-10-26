https://ria.ru/20231026/eaes-1905427352.html
В Бишкеке согласовали текст декларации о развитии ЕАЭС
В Бишкеке согласовали текст декларации о развитии ЕАЭС - РИА Новости, 26.10.2023
В Бишкеке согласовали текст декларации о развитии ЕАЭС
Главы правительств государств - участников ЕАЭС согласовали текст документа декларации о социально-экономическом развитии Союза до 2030 года, ожидается, что она РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:12
2023-10-26T16:12
2023-10-26T16:12
экономика
бишкек
россия
армения
алексей оверчук
евразийский экономический союз
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Главы правительств государств - участников ЕАЭС согласовали текст документа декларации о социально-экономическом развитии Союза до 2030 года, ожидается, что она будет подписана главами государств в декабре, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания Евразийского межправсовета. "Что касается Евразийского межправительственного совета, то сегодня фактически было завершено начатое в Армении главами правительств обсуждение проекта декларации о социально-экономическом развитии ЕАЭС - своего рода видение того, как будет развиваться Союз до 2030 и с перспективой до 2045 года. Сегодня текст декларации главы правительств полностью согласовали. И мы ожидаем, что он будет подписан главами государств в декабре на высшем экономсовете ЕАЭС", - сказал Оверчук.
https://ria.ru/20231026/eaes-1905346537.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бишкек, россия, армения, алексей оверчук, евразийский экономический союз
Экономика, Бишкек, Россия, Армения, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз
В Бишкеке согласовали текст декларации о развитии ЕАЭС
Оверчук: главы правительств ЕАЭС согласовали декларацию о развитии Союза