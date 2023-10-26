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Мишустин заявил, что ЕАЭС доказал свою востребованность - РИА Новости, 26.10.2023
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12:28 26.10.2023 (обновлено: 12:38 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/eaes-1905346537.html
Мишустин заявил, что ЕАЭС доказал свою востребованность
Мишустин заявил, что ЕАЭС доказал свою востребованность - РИА Новости, 26.10.2023
Мишустин заявил, что ЕАЭС доказал свою востребованность
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится одним из центров формирования многополярного мира, он на деле доказал свою востребованность и устойчивость к... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:28
2023-10-26T12:38
евразийский экономический союз
россия
михаил мишустин
экономика
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится одним из центров формирования многополярного мира, он на деле доказал свою востребованность и устойчивость к вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в узком составе в Бишкеке."Евразийский экономический союз становится одним из центров формирования многополярного мира, он на деле доказал свою востребованность и устойчивость к внешним вызовам, к глобальным проблемам. За время его существования взаимная торговля стран "пятерки" выросла практически вдвое, промышленное производство - на 20%. Хорошая динамика и по другим показателям. Среди них: строительство, выпуск сельхозпродукции, грузооборот по всем видам транспорта, инвестиции в основной капитал", - сказал Мишустин.Он отметил, что странам ЕАЭС важно вместе продолжить решать задачи по устойчивому развитию национальных экономик вопреки неблагоприятной внешней конъюнктуре и обеспечить свободу движения товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы."В конечном итоге повысить качество жизни наших граждан", - подчеркнул российский премьер.
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евразийский экономический союз, россия, михаил мишустин, экономика
Евразийский экономический союз, Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин заявил, что ЕАЭС доказал свою востребованность

Мишустин: ЕАЭС становится одним из центров формирования многополярного мира

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
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БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится одним из центров формирования многополярного мира, он на деле доказал свою востребованность и устойчивость к вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в узком составе в Бишкеке.
"Евразийский экономический союз становится одним из центров формирования многополярного мира, он на деле доказал свою востребованность и устойчивость к внешним вызовам, к глобальным проблемам. За время его существования взаимная торговля стран "пятерки" выросла практически вдвое, промышленное производство - на 20%. Хорошая динамика и по другим показателям. Среди них: строительство, выпуск сельхозпродукции, грузооборот по всем видам транспорта, инвестиции в основной капитал", - сказал Мишустин.
Он отметил, что странам ЕАЭС важно вместе продолжить решать задачи по устойчивому развитию национальных экономик вопреки неблагоприятной внешней конъюнктуре и обеспечить свободу движения товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы.
"В конечном итоге повысить качество жизни наших граждан", - подчеркнул российский премьер.
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Евразийский экономический союзРоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
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