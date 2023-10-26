https://ria.ru/20231026/eaes-1905346537.html
Мишустин заявил, что ЕАЭС доказал свою востребованность
Мишустин заявил, что ЕАЭС доказал свою востребованность - РИА Новости, 26.10.2023
Мишустин заявил, что ЕАЭС доказал свою востребованность
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится одним из центров формирования многополярного мира, он на деле доказал свою востребованность и устойчивость к... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:28
2023-10-26T12:28
2023-10-26T12:38
евразийский экономический союз
россия
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905298369_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_28d0d47bbf726187ad7efa849f85bbab.jpg
БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится одним из центров формирования многополярного мира, он на деле доказал свою востребованность и устойчивость к вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в узком составе в Бишкеке."Евразийский экономический союз становится одним из центров формирования многополярного мира, он на деле доказал свою востребованность и устойчивость к внешним вызовам, к глобальным проблемам. За время его существования взаимная торговля стран "пятерки" выросла практически вдвое, промышленное производство - на 20%. Хорошая динамика и по другим показателям. Среди них: строительство, выпуск сельхозпродукции, грузооборот по всем видам транспорта, инвестиции в основной капитал", - сказал Мишустин.Он отметил, что странам ЕАЭС важно вместе продолжить решать задачи по устойчивому развитию национальных экономик вопреки неблагоприятной внешней конъюнктуре и обеспечить свободу движения товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы."В конечном итоге повысить качество жизни наших граждан", - подчеркнул российский премьер.
https://ria.ru/20231016/ozhidaniya-1902972425.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905298369_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_b8b946fd2e522be67b455e1ec524af6a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, россия, михаил мишустин, экономика
Евразийский экономический союз, Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин заявил, что ЕАЭС доказал свою востребованность
Мишустин: ЕАЭС становится одним из центров формирования многополярного мира
БИШКЕК, 26 окт - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становится одним из центров формирования многополярного мира, он на деле доказал свою востребованность и устойчивость к вызовам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в узком составе в Бишкеке.
"Евразийский экономический союз становится одним из центров формирования многополярного мира, он на деле доказал свою востребованность и устойчивость к внешним вызовам, к глобальным проблемам. За время его существования взаимная торговля стран "пятерки" выросла практически вдвое, промышленное производство - на 20%. Хорошая динамика и по другим показателям. Среди них: строительство, выпуск сельхозпродукции, грузооборот по всем видам транспорта, инвестиции в основной капитал", - сказал Мишустин.
Он отметил, что странам ЕАЭС важно вместе продолжить решать задачи по устойчивому развитию национальных экономик вопреки неблагоприятной внешней конъюнктуре и обеспечить свободу движения товаров, услуг, инвестиций и рабочей силы.
"В конечном итоге повысить качество жизни наших граждан", - подчеркнул российский премьер.
Путин высказался об ожиданиях от сотрудничества ЕАЭС и КНР