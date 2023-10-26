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Жительница Урала устроила ДТП, чтобы спастись от ревности сожителя - РИА Новости, 26.10.2023
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14:49 26.10.2023
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Жительница Урала устроила ДТП, чтобы спастись от ревности сожителя
Жительница Урала устроила ДТП, чтобы спастись от ревности сожителя - РИА Новости, 26.10.2023
Жительница Урала устроила ДТП, чтобы спастись от ревности сожителя
Ревнивый житель Екатеринбурга покалечил свою пассию и решил добить ее в лесу, но девушке удалось спровоцировать ДТП и спастись, садиста поймали и арестовали,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:49
2023-10-26T14:49
происшествия
россия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Ревнивый житель Екатеринбурга покалечил свою пассию и решил добить ее в лесу, но девушке удалось спровоцировать ДТП и спастись, садиста поймали и арестовали, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ. По информации ведомства, в ночь на 25 октября 32-летний пьяный мужчина на почве ревности решил расправиться со своей сожительницей. Конфликт начался в гаражном боксе на проспекте Космонавтов. "Он с особой жестокостью причинил ей телесные повреждения, после чего посадил потерпевшую в находившуюся в гараже машину и повез ее, как предварительно установлено, в лесной массив, чтобы завершить свои действия, направленные на убийство. Однако в ходе следования по автодороге потерпевшая приняла меры к тому, чтобы он утратил контроль над движением автомобиля и совершил ДТП", – говорится в сообщении. Поняв, что другим участником аварии будет вызвана полиция, мужчина покинул место происшествия, скрывшись в неизвестном направлении. Женщине была вызвана скорая, сейчас она находится в больнице. Фигуранта задержали и отправили под стражу, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью. Как отметили в городском управлении МВД, задержанный екатеринбуржец работает сварщиком в автомастерской, ранее был судим по целому ряду статей: кража, побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, неправомерное завладение автомобилем, открытое хищение чужого имущества и управление транспортным средством в состоянии опьянения. Как пояснила сама пострадавшая полицейским, сожитель на почве личных неприязненных отношений жестоко истязал ее, чтобы она его не бросала.
https://ria.ru/20221229/prigovor-1842128213.html
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происшествия, россия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Урала устроила ДТП, чтобы спастись от ревности сожителя

Екатеринбурженка устроила ДТП и не дала убить себя ревнивцу, везшему ее в лес

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Ревнивый житель Екатеринбурга покалечил свою пассию и решил добить ее в лесу, но девушке удалось спровоцировать ДТП и спастись, садиста поймали и арестовали, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ.
По информации ведомства, в ночь на 25 октября 32-летний пьяный мужчина на почве ревности решил расправиться со своей сожительницей. Конфликт начался в гаражном боксе на проспекте Космонавтов. "Он с особой жестокостью причинил ей телесные повреждения, после чего посадил потерпевшую в находившуюся в гараже машину и повез ее, как предварительно установлено, в лесной массив, чтобы завершить свои действия, направленные на убийство. Однако в ходе следования по автодороге потерпевшая приняла меры к тому, чтобы он утратил контроль над движением автомобиля и совершил ДТП", – говорится в сообщении.
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Поняв, что другим участником аварии будет вызвана полиция, мужчина покинул место происшествия, скрывшись в неизвестном направлении. Женщине была вызвана скорая, сейчас она находится в больнице. Фигуранта задержали и отправили под стражу, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью.
Как отметили в городском управлении МВД, задержанный екатеринбуржец работает сварщиком в автомастерской, ранее был судим по целому ряду статей: кража, побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, неправомерное завладение автомобилем, открытое хищение чужого имущества и управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Как пояснила сама пострадавшая полицейским, сожитель на почве личных неприязненных отношений жестоко истязал ее, чтобы она его не бросала.
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