https://ria.ru/20231026/dtp-1905401071.html

Жительница Урала устроила ДТП, чтобы спастись от ревности сожителя

Жительница Урала устроила ДТП, чтобы спастись от ревности сожителя - РИА Новости, 26.10.2023

Жительница Урала устроила ДТП, чтобы спастись от ревности сожителя

Ревнивый житель Екатеринбурга покалечил свою пассию и решил добить ее в лесу, но девушке удалось спровоцировать ДТП и спастись, садиста поймали и арестовали,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:49

2023-10-26T14:49

2023-10-26T14:49

происшествия

россия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Ревнивый житель Екатеринбурга покалечил свою пассию и решил добить ее в лесу, но девушке удалось спровоцировать ДТП и спастись, садиста поймали и арестовали, сообщили журналистам в региональном управлении СК РФ. По информации ведомства, в ночь на 25 октября 32-летний пьяный мужчина на почве ревности решил расправиться со своей сожительницей. Конфликт начался в гаражном боксе на проспекте Космонавтов. "Он с особой жестокостью причинил ей телесные повреждения, после чего посадил потерпевшую в находившуюся в гараже машину и повез ее, как предварительно установлено, в лесной массив, чтобы завершить свои действия, направленные на убийство. Однако в ходе следования по автодороге потерпевшая приняла меры к тому, чтобы он утратил контроль над движением автомобиля и совершил ДТП", – говорится в сообщении. Поняв, что другим участником аварии будет вызвана полиция, мужчина покинул место происшествия, скрывшись в неизвестном направлении. Женщине была вызвана скорая, сейчас она находится в больнице. Фигуранта задержали и отправили под стражу, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство с особой жестокостью. Как отметили в городском управлении МВД, задержанный екатеринбуржец работает сварщиком в автомастерской, ранее был судим по целому ряду статей: кража, побои, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, неправомерное завладение автомобилем, открытое хищение чужого имущества и управление транспортным средством в состоянии опьянения. Как пояснила сама пострадавшая полицейским, сожитель на почве личных неприязненных отношений жестоко истязал ее, чтобы она его не бросала.

https://ria.ru/20221229/prigovor-1842128213.html

https://ria.ru/20231017/psikhologiya-1903340339.html

россия

екатеринбург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)