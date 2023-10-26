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В Туве пять человек погибли при столкновении двух автомобилей - РИА Новости, 26.10.2023
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12:52 26.10.2023 (обновлено: 12:58 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/dtp-1905354516.html
В Туве пять человек погибли при столкновении двух автомобилей
В Туве пять человек погибли при столкновении двух автомобилей - РИА Новости, 26.10.2023
В Туве пять человек погибли при столкновении двух автомобилей
В Туве на автодороге "Кызыл - Эрзин" при столкновении двух автомобилей погибли пять человек, в том числе малолетний ребенок, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:52
2023-10-26T12:58
происшествия
авто
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КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. В Туве на автодороге "Кызыл - Эрзин" при столкновении двух автомобилей погибли пять человек, в том числе малолетний ребенок, сообщает региональный главк МВД. "Поступило сообщение о том, что на 92-м километре автодороги "Кызыл - Эрзин" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, в результате столкновения иномарки и отечественной легковушки от тяжести полученных травм скончались 5 человек, в том числе малолетний ребенок", - говорится в сообщении. В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Судя по представленным МВД фотографиям, машины получили сильные повреждения.
https://ria.ru/20231026/dtp-1905294523.html
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происшествия, авто
Происшествия, Авто
В Туве пять человек погибли при столкновении двух автомобилей

В Туве при столкновении двух авто погибли пять человек, в том числе ребенок

© Фото : МВД по Республике Тыва/TelegramМесто ДТП, где столкнулись два автомобиля в Туве. 26 октября 2023
Место ДТП, где столкнулись два автомобиля в Туве. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : МВД по Республике Тыва/Telegram
Место ДТП, где столкнулись два автомобиля в Туве. 26 октября 2023
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. В Туве на автодороге "Кызыл - Эрзин" при столкновении двух автомобилей погибли пять человек, в том числе малолетний ребенок, сообщает региональный главк МВД.
"Поступило сообщение о том, что на 92-м километре автодороги "Кызыл - Эрзин" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, в результате столкновения иномарки и отечественной легковушки от тяжести полученных травм скончались 5 человек, в том числе малолетний ребенок", - говорится в сообщении.
В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Судя по представленным МВД фотографиям, машины получили сильные повреждения.
Место происшествия, где на переходе погибла пенсионерка в Кемерово. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
При ДТП на переходе в Кемерово погибла пенсионерка
26 октября, 08:57
 
ПроисшествияАвто
 
 
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