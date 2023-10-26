https://ria.ru/20231026/dtp-1905354516.html

В Туве пять человек погибли при столкновении двух автомобилей

В Туве пять человек погибли при столкновении двух автомобилей - РИА Новости, 26.10.2023

В Туве пять человек погибли при столкновении двух автомобилей

В Туве на автодороге "Кызыл - Эрзин" при столкновении двух автомобилей погибли пять человек, в том числе малолетний ребенок, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:52

2023-10-26T12:52

2023-10-26T12:58

происшествия

авто

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КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. В Туве на автодороге "Кызыл - Эрзин" при столкновении двух автомобилей погибли пять человек, в том числе малолетний ребенок, сообщает региональный главк МВД. "Поступило сообщение о том, что на 92-м километре автодороги "Кызыл - Эрзин" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, в результате столкновения иномарки и отечественной легковушки от тяжести полученных травм скончались 5 человек, в том числе малолетний ребенок", - говорится в сообщении. В данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Судя по представленным МВД фотографиям, машины получили сильные повреждения.

https://ria.ru/20231026/dtp-1905294523.html

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2023

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происшествия, авто