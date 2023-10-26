Рейтинг@Mail.ru
В Москве водитель каршеринга врезался в светофор - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 26.10.2023 (обновлено: 12:51 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/dtp-1905354031.html
В Москве водитель каршеринга врезался в светофор
В Москве водитель каршеринга врезался в светофор - РИА Новости, 26.10.2023
В Москве водитель каршеринга врезался в светофор
Водитель каршеринга врезался в светофор на севере Москвы, пострадал один человек, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:50
2023-10-26T12:51
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_826ecd0c06e0b241ba8a39a70011a24a.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Водитель каршеринга врезался в светофор на севере Москвы, пострадал один человек, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, на Беломорской улице произошел "наезд автомашины на препятствие". Как уточнили в главке РИА Новости, водитель каршеринга врезался в светофор. "По предварительным данным пострадал один человек, он госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231026/dtp-1905294523.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811260663_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5e419358758b557425858121ebd711d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве водитель каршеринга врезался в светофор

В Москве водитель каршеринга врезался в светофор, пострадал один человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Водитель каршеринга врезался в светофор на севере Москвы, пострадал один человек, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, на Беломорской улице произошел "наезд автомашины на препятствие". Как уточнили в главке РИА Новости, водитель каршеринга врезался в светофор.
"По предварительным данным пострадал один человек, он госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Место происшествия, где на переходе погибла пенсионерка в Кемерово. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
При ДТП на переходе в Кемерово погибла пенсионерка
26 октября, 08:57
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала