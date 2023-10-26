https://ria.ru/20231026/dtp-1905354031.html

В Москве водитель каршеринга врезался в светофор

В Москве водитель каршеринга врезался в светофор - РИА Новости, 26.10.2023

В Москве водитель каршеринга врезался в светофор

Водитель каршеринга врезался в светофор на севере Москвы, пострадал один человек, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:50

2023-10-26T12:50

2023-10-26T12:51

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Водитель каршеринга врезался в светофор на севере Москвы, пострадал один человек, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, на Беломорской улице произошел "наезд автомашины на препятствие". Как уточнили в главке РИА Новости, водитель каршеринга врезался в светофор. "По предварительным данным пострадал один человек, он госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231026/dtp-1905294523.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва