https://ria.ru/20231026/dtp-1905354031.html
В Москве водитель каршеринга врезался в светофор
В Москве водитель каршеринга врезался в светофор - РИА Новости, 26.10.2023
В Москве водитель каршеринга врезался в светофор
Водитель каршеринга врезался в светофор на севере Москвы, пострадал один человек, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:50
2023-10-26T12:50
2023-10-26T12:51
происшествия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Водитель каршеринга врезался в светофор на севере Москвы, пострадал один человек, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, на Беломорской улице произошел "наезд автомашины на препятствие". Как уточнили в главке РИА Новости, водитель каршеринга врезался в светофор. "По предварительным данным пострадал один человек, он госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
В Москве водитель каршеринга врезался в светофор
В Москве водитель каршеринга врезался в светофор, пострадал один человек
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Водитель каршеринга врезался в светофор на севере Москвы, пострадал один человек, сообщила пресс-служба столичного главка МВД РФ.
По данным ведомства, на Беломорской улице произошел "наезд автомашины на препятствие". Как уточнили в главке РИА Новости, водитель каршеринга врезался в светофор.
"По предварительным данным пострадал один человек, он госпитализирован. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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