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Путин заявил, что нужно расширять доступность ключевых космических сервисов - РИА Новости, 26.10.2023
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Наука
 
22:16 26.10.2023 (обновлено: 23:08 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/dostupnost-1905514252.html
Путин заявил, что нужно расширять доступность ключевых космических сервисов
Путин заявил, что нужно расширять доступность ключевых космических сервисов - РИА Новости, 26.10.2023
Путин заявил, что нужно расширять доступность ключевых космических сервисов
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости расширить для граждан, бизнеса и органов власти доступность ключевых космических сервисов, покрытие... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:16
2023-10-26T23:08
владимир путин
россия
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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости расширить для граждан, бизнеса и органов власти доступность ключевых космических сервисов, покрытие качественной связью всей территории страны."Эффективнее задействовать нашу ракетно-космическую отрасль как ресурс для развития нашей экономики наших регионов, для создания принципиально новых возможностей для граждан РФ. Так, в короткие сроки нам нужно существенно расширить для граждан, бизнеса, органов власти всех уровней доступность ключевых космических сервисов. Имею в виду покрытие качественной связью всей территории нашей страны, а также геоинформационные продукты и технологии в области дистанционного зондирования Земли", - сказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.Путин также отметил, что "такие сервисы открывают путь для более эффективного решения задач в области экологии и климата для развития наших территорий и расширения транспортно-логистических коридоров, в том числе Северного морского пути".
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владимир путин, россия, экономика, технологии, космос - риа наука
Владимир Путин, Россия, Экономика, Технологии, Космос - РИА Наука, Наука
Путин заявил, что нужно расширять доступность ключевых космических сервисов

Путин: нужно расширять доступность ключевых космических сервисов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости расширить для граждан, бизнеса и органов власти доступность ключевых космических сервисов, покрытие качественной связью всей территории страны.
«
"Эффективнее задействовать нашу ракетно-космическую отрасль как ресурс для развития нашей экономики наших регионов, для создания принципиально новых возможностей для граждан РФ. Так, в короткие сроки нам нужно существенно расширить для граждан, бизнеса, органов власти всех уровней доступность ключевых космических сервисов. Имею в виду покрытие качественной связью всей территории нашей страны, а также геоинформационные продукты и технологии в области дистанционного зондирования Земли", - сказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.
Путин также отметил, что "такие сервисы открывают путь для более эффективного решения задач в области экологии и климата для развития наших территорий и расширения транспортно-логистических коридоров, в том числе Северного морского пути".
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путин: надо подумать об экспорте космических сервисов в страны ШОС и БРИКС
26 октября, 22:22
 
НаукаВладимир ПутинРоссияЭкономикаТехнологииКосмос - РИА Наука
 
 
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