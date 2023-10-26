https://ria.ru/20231026/dostupnost-1905514252.html

Путин заявил, что нужно расширять доступность ключевых космических сервисов

Путин заявил, что нужно расширять доступность ключевых космических сервисов - РИА Новости, 26.10.2023

Путин заявил, что нужно расширять доступность ключевых космических сервисов

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости расширить для граждан, бизнеса и органов власти доступность ключевых космических сервисов, покрытие... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:16

2023-10-26T22:16

2023-10-26T23:08

владимир путин

россия

экономика

технологии

космос - риа наука

наука

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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости расширить для граждан, бизнеса и органов власти доступность ключевых космических сервисов, покрытие качественной связью всей территории страны."Эффективнее задействовать нашу ракетно-космическую отрасль как ресурс для развития нашей экономики наших регионов, для создания принципиально новых возможностей для граждан РФ. Так, в короткие сроки нам нужно существенно расширить для граждан, бизнеса, органов власти всех уровней доступность ключевых космических сервисов. Имею в виду покрытие качественной связью всей территории нашей страны, а также геоинформационные продукты и технологии в области дистанционного зондирования Земли", - сказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.Путин также отметил, что "такие сервисы открывают путь для более эффективного решения задач в области экологии и климата для развития наших территорий и расширения транспортно-логистических коридоров, в том числе Северного морского пути".

https://ria.ru/20231026/eksport-1905514822.html

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владимир путин, россия, экономика, технологии, космос - риа наука