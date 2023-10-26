Путин заявил, что нужно расширять доступность ключевых космических сервисов
Путин: нужно расширять доступность ключевых космических сервисов
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости расширить для граждан, бизнеса и органов власти доступность ключевых космических сервисов, покрытие качественной связью всей территории страны.
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"Эффективнее задействовать нашу ракетно-космическую отрасль как ресурс для развития нашей экономики наших регионов, для создания принципиально новых возможностей для граждан РФ. Так, в короткие сроки нам нужно существенно расширить для граждан, бизнеса, органов власти всех уровней доступность ключевых космических сервисов. Имею в виду покрытие качественной связью всей территории нашей страны, а также геоинформационные продукты и технологии в области дистанционного зондирования Земли", - сказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.
Путин также отметил, что "такие сервисы открывают путь для более эффективного решения задач в области экологии и климата для развития наших территорий и расширения транспортно-логистических коридоров, в том числе Северного морского пути".