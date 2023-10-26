https://ria.ru/20231026/dolg-1905524915.html

Санду сообщила, сколько "Молдовагаз" может заплатить "Газпрому"

Санду сообщила, сколько "Молдовагаз" может заплатить "Газпрому" - РИА Новости, 27.10.2023

Санду сообщила, сколько "Молдовагаз" может заплатить "Газпрому"

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудит долга "Молдовагаз" перед "Газпромом" проводился авторитетными международными компаниями, поэтому на законных... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-26T23:59

2023-10-26T23:59

2023-10-27T00:01

экономика

молдавия

майя санду

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 26 окт - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что аудит долга "Молдовагаз" перед "Газпромом" проводился авторитетными международными компаниями, поэтому на законных основаниях молдавская компания может заплатить лишь 9 миллионов вместо 700 миллионов долларов. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов 6 сентября огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию - у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. "Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права. "У нас есть доказательства: аудит проводился признанными в этой области международными компаниями. Таким образом, "Молдовагаз" может заплатить "Газпрому" 9 миллионов долларов, а не 700 с чем-то миллионов долларов", - заявила Санду в эфире телеканала Vocea Basarabiei. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".

https://ria.ru/20231006/moldavia-1900999031.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, молдавия, майя санду, газпром, молдовагаз