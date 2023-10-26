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Власти Британии спрогнозировали появление "неожиданных" угроз от ИИ - РИА Новости, 26.10.2023
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02:13 26.10.2023 (обновлено: 10:41 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/doklad-1905278415.html
Власти Британии спрогнозировали появление "неожиданных" угроз от ИИ
Власти Британии спрогнозировали появление "неожиданных" угроз от ИИ - РИА Новости, 26.10.2023
Власти Британии спрогнозировали появление "неожиданных" угроз от ИИ
Искусственный интеллект (ИИ) в будущем значительно увеличит риски для безопасности, усугубит уже существующие проблемы, говорится в докладе британского... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T02:13
2023-10-26T10:41
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) в будущем значительно увеличит риски для безопасности, усугубит уже существующие проблемы, говорится в докладе британского правительства в преддверии саммита по безопасности ИИ в Великобритании. "Генеративный ИИ также значительно увеличит риски для безопасности. К 2025 году генеративный ИИ с более высокой вероятностью усугубит уже существующие риски, чем создаст совершенно новые", - говорится в докладе. Отмечается, что также могут возникнуть "неожиданные" дополнительные угрозы. Так, например, к 2030 году различные террористические группировки могут начать использовать ИИ для разработки биологического оружия. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что искусственный интеллект, способный генерировать текст или изображения, представляет огромную опасность для человечества. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта.
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великобритания, оон, воз, в мире, технологии
Великобритания, ООН, ВОЗ, В мире, Технологии
Власти Британии спрогнозировали появление "неожиданных" угроз от ИИ

Британский доклад: ИИ в будущем усугубит проблемы безопасности и создаст угрозы

© iStock.com / Jaiz AnuarХакеры
Хакеры - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© iStock.com / Jaiz Anuar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) в будущем значительно увеличит риски для безопасности, усугубит уже существующие проблемы, говорится в докладе британского правительства в преддверии саммита по безопасности ИИ в Великобритании.
«
"Генеративный ИИ также значительно увеличит риски для безопасности. К 2025 году генеративный ИИ с более высокой вероятностью усугубит уже существующие риски, чем создаст совершенно новые", - говорится в докладе.
Отмечается, что также могут возникнуть "неожиданные" дополнительные угрозы. Так, например, к 2030 году различные террористические группировки могут начать использовать ИИ для разработки биологического оружия.
Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что искусственный интеллект, способный генерировать текст или изображения, представляет огромную опасность для человечества. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала человечество проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании II Cаммита и форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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