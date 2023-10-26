https://ria.ru/20231026/dodik-1905288438.html

Президент Республики Сербской планирует в начале ноября посетить Россию

Президент Республики Сербской планирует в начале ноября посетить Россию - РИА Новости, 26.10.2023

Президент Республики Сербской планирует в начале ноября посетить Россию

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил РИА Новости, что в начале ноября посетит Россию, где рассчитывает провести... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T07:10

2023-10-26T07:10

2023-10-26T07:10

россия

республика сербская

милорад додик

владимир путин

сергей лавров

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БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил РИА Новости, что в начале ноября посетит Россию, где рассчитывает провести встречи с российским руководством. Додик ранее сообщил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце октября - начале ноября в ходе планируемого визита в Россию. "В начале ноября, через несколько дней, отправлюсь в Россию в рамках наших регулярных встреч с важнейшими людьми в России. Будем разговаривать на актуальные темы в наших двусторонних отношениях, они развиваются и носят исключительно дружеский характер, основываются на взаимоуважении. Перед нами также усилия Запада по введению санкций в отношении России и попытки заставить нас вести себя так, как они хотят. Мы это отвергли и стараемся наши хорошие отношения строить на еще более высоком уровне", - сказал Додик. На вопрос, планируются ли в рамках поездки его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским лидером Владимиром Путиным, президент РФ БиГ отметил, что программа встреч пока уточняется. "В данный момент согласовываются встречи и в ближайшие пару дней буду все знать точно", - подчеркнул Додик. Седьмого октября он поздравил с днем рождения российского лидера Владимира Путина и выразил надежду на укрепление дружеских отношений РС БиГ и РФ.

https://ria.ru/20231014/vizit-1902729491.html

https://ria.ru/20231010/yaponiya-1901660623.html

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россия, республика сербская, милорад додик, владимир путин, сергей лавров