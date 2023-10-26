https://ria.ru/20231026/dodik-1905288438.html
Президент Республики Сербской планирует в начале ноября посетить Россию
Президент Республики Сербской планирует в начале ноября посетить Россию - РИА Новости, 26.10.2023
Президент Республики Сербской планирует в начале ноября посетить Россию
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил РИА Новости, что в начале ноября посетит Россию, где рассчитывает провести... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T07:10
2023-10-26T07:10
2023-10-26T07:10
россия
республика сербская
милорад додик
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БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил РИА Новости, что в начале ноября посетит Россию, где рассчитывает провести встречи с российским руководством. Додик ранее сообщил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце октября - начале ноября в ходе планируемого визита в Россию. "В начале ноября, через несколько дней, отправлюсь в Россию в рамках наших регулярных встреч с важнейшими людьми в России. Будем разговаривать на актуальные темы в наших двусторонних отношениях, они развиваются и носят исключительно дружеский характер, основываются на взаимоуважении. Перед нами также усилия Запада по введению санкций в отношении России и попытки заставить нас вести себя так, как они хотят. Мы это отвергли и стараемся наши хорошие отношения строить на еще более высоком уровне", - сказал Додик. На вопрос, планируются ли в рамках поездки его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским лидером Владимиром Путиным, президент РФ БиГ отметил, что программа встреч пока уточняется. "В данный момент согласовываются встречи и в ближайшие пару дней буду все знать точно", - подчеркнул Додик. Седьмого октября он поздравил с днем рождения российского лидера Владимира Путина и выразил надежду на укрепление дружеских отношений РС БиГ и РФ.
https://ria.ru/20231014/vizit-1902729491.html
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россия, республика сербская, милорад додик, владимир путин, сергей лавров
Россия, Республика Сербская, Милорад Додик, Владимир Путин, Сергей Лавров
Президент Республики Сербской планирует в начале ноября посетить Россию
Президент Республики Сербской Додик заявил, что в начале ноября посетит Россию
БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил РИА Новости, что в начале ноября посетит Россию, где рассчитывает провести встречи с российским руководством.
Додик ранее сообщил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным
в конце октября - начале ноября в ходе планируемого визита в Россию.
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"В начале ноября, через несколько дней, отправлюсь в Россию в рамках наших регулярных встреч с важнейшими людьми в России. Будем разговаривать на актуальные темы в наших двусторонних отношениях, они развиваются и носят исключительно дружеский характер, основываются на взаимоуважении. Перед нами также усилия Запада по введению санкций в отношении России и попытки заставить нас вести себя так, как они хотят. Мы это отвергли и стараемся наши хорошие отношения строить на еще более высоком уровне", - сказал Додик.
На вопрос, планируются ли в рамках поездки его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым
и российским лидером Владимиром Путиным, президент РФ БиГ отметил, что программа встреч пока уточняется.
"В данный момент согласовываются встречи и в ближайшие пару дней буду все знать точно", - подчеркнул Додик.
Седьмого октября он поздравил с днем рождения российского лидера Владимира Путина и выразил надежду на укрепление дружеских отношений РС БиГ и РФ.
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