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Орбан заявил, что гордится поддержанием диалога с Россией - РИА Новости, 26.10.2023
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15:23 26.10.2023 (обновлено: 17:19 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/dialog-1905414093.html
Орбан заявил, что гордится поддержанием диалога с Россией
Орбан заявил, что гордится поддержанием диалога с Россией - РИА Новости, 26.10.2023
Орбан заявил, что гордится поддержанием диалога с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с РФ, и считает, что она на благо... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:23
2023-10-26T17:19
в мире
венгрия
россия
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евросоюз
виктор орбан
будапешт
петер сийярто
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с РФ, и считает, что она на благо Европы."У нас очень открытая политика, которая отличается от большинства стратегий Европы. У вас военная стратегия, у нас мирная, мы хотим делать всё, чтобы достичь мира. Поэтому мы сохраняем открытыми все каналы связи с Россией, иначе шансов на мир не будет. Это наша стратегия, мы ей гордимся. Мы единственная страна, которая высказывается в пользу мира, что было бы в интересах каждого в Европе", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС.Он напомнил, что у России и Венгрии есть "общий сосед под названием Украина", поэтому диалог необходим.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что союзники по ЕС и НАТО пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако Будапешт считает, что такое поведение ведет в тупик и не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликтов. В июне Сийярто сообщал, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
https://ria.ru/20231017/vengriya-1903295511.html
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в мире, венгрия, россия, европа, евросоюз, виктор орбан, будапешт, петер сийярто, нато, генеральная ассамблея оон, сергей лавров
В мире, Венгрия, Россия, Европа, Евросоюз, Виктор Орбан, Будапешт, Петер Сийярто, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН, Сергей Лавров
Орбан заявил, что гордится поддержанием диалога с Россией

Орбан: мирная стратегия Венгрии с поддержанием диалога с РФ идет на благо Европы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гордится мирной стратегией Будапешта, которая включает поддержание диалога с РФ, и считает, что она на благо Европы.
"У нас очень открытая политика, которая отличается от большинства стратегий Европы. У вас военная стратегия, у нас мирная, мы хотим делать всё, чтобы достичь мира. Поэтому мы сохраняем открытыми все каналы связи с Россией, иначе шансов на мир не будет. Это наша стратегия, мы ей гордимся. Мы единственная страна, которая высказывается в пользу мира, что было бы в интересах каждого в Европе", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита ЕС.
Он напомнил, что у России и Венгрии есть "общий сосед под названием Украина", поэтому диалог необходим.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что союзники по ЕС и НАТО пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако Будапешт считает, что такое поведение ведет в тупик и не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликтов. В июне Сийярто сообщал, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Венгрия пытается спасти все, что может в контактах с Россией, заявил Орбан
17 октября, 12:37
 
В миреВенгрияРоссияЕвропаЕвросоюзВиктор ОрбанБудапештПетер СийяртоНАТОГенеральная Ассамблея ООНСергей Лавров
 
 
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