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В МИД назвали условие возобновления диалога с Западом - РИА Новости, 26.10.2023
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03:30 26.10.2023 (обновлено: 15:11 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/dialog-1905280506.html
В МИД назвали условие возобновления диалога с Западом
В МИД назвали условие возобновления диалога с Западом - РИА Новости, 26.10.2023
В МИД назвали условие возобновления диалога с Западом
Пока Запад не откажется от политики сдерживания Москвы, диалог не возобновится, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T03:30
2023-10-26T15:11
россия
женева (город)
москва
андрей белоусов
оон
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ООН, 26 окт — РИА Новости. Пока Запад не откажется от политики сдерживания Москвы, диалог не возобновится, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации, заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов.В последние годы региональная безопасность в различных частях света подвергается серьезнейшим испытаниям, усиливается напряженность, нарастает воинственная риторика, все сильнее раздаются голоса представителей "партии войны", с новой силой разгораются существующие, застарелые региональные конфликты, возникают свежие очаги напряженности, отметил дипломат.Кроме того, констатировал Белоусов, грубо нарушается основополагающий принцип неделимости безопасности.&quot;Хотели бы выразить нашу твердую убежденность в том, что возвращение ситуации в контролируемую плоскость, ее нормализация возможны только на основе соблюдения общепризнанных норм международного права, принципов деятельности ООН, ее Устава, целей и задач, через достижение договоренностей об отказе от дестабилизирующей военной активности и по контролю над вооружениями&quot;, — заявил он.По его словам, "до тех пор, пока Североатлантический альянс не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки и от политики "сдерживания" России, попытки возобновить какой-либо диалог заведомо обречены на провал"."Хотелось бы верить, что западные коллеги прислушаются наконец к голосу разума и начнут следовать принципам равноправия, взаимоуважения, учета законных озабоченностей и потребностей в сфере обеспечения военной безопасности", — подчеркнул он.Белоусов посоветовал не ждать от Москвы какого-либо прогресса в вопросах ревизии состояния контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) при нынешнем дефиците доверия и откровенной враждебности со стороны Вашингтона и коллективного Брюсселя."Диалог о новом издании КОВЕ станет возможным лишь в случае отказа Запада от враждебной антироссийской политики. Формирование такого режима в будущем однозначно потребует принципиально новых подходов и обязательного учета национальных интересов России", — заключил он.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Тем временем альянс, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширялся и приближался к российским границам.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20231014/izolyatsiya-1902728780.html
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россия, женева (город), москва, андрей белоусов, оон
Россия, Женева (город), Москва, Андрей Белоусов, ООН
В МИД назвали условие возобновления диалога с Западом

МИД: пока Запад не откажется от сдерживания России, диалог не возобновится

© AP Photo / Pavel GolovkinЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 26 окт — РИА Новости. Пока Запад не откажется от политики сдерживания Москвы, диалог не возобновится, заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН замглавы российской делегации, заместитель постоянного представителя России в Женеве Андрей Белоусов.
В последние годы региональная безопасность в различных частях света подвергается серьезнейшим испытаниям, усиливается напряженность, нарастает воинственная риторика, все сильнее раздаются голоса представителей "партии войны", с новой силой разгораются существующие, застарелые региональные конфликты, возникают свежие очаги напряженности, отметил дипломат.
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Кроме того, констатировал Белоусов, грубо нарушается основополагающий принцип неделимости безопасности.
«

"Хотели бы выразить нашу твердую убежденность в том, что возвращение ситуации в контролируемую плоскость, ее нормализация возможны только на основе соблюдения общепризнанных норм международного права, принципов деятельности ООН, ее Устава, целей и задач, через достижение договоренностей об отказе от дестабилизирующей военной активности и по контролю над вооружениями", — заявил он.

По его словам, "до тех пор, пока Североатлантический альянс не откажется от своей ориентированной на Восток экспансионистской повестки и от политики "сдерживания" России, попытки возобновить какой-либо диалог заведомо обречены на провал".
"Хотелось бы верить, что западные коллеги прислушаются наконец к голосу разума и начнут следовать принципам равноправия, взаимоуважения, учета законных озабоченностей и потребностей в сфере обеспечения военной безопасности", — подчеркнул он.
Белоусов посоветовал не ждать от Москвы какого-либо прогресса в вопросах ревизии состояния контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) при нынешнем дефиците доверия и откровенной враждебности со стороны Вашингтона и коллективного Брюсселя.
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"Диалог о новом издании КОВЕ станет возможным лишь в случае отказа Запада от враждебной антироссийской политики. Формирование такого режима в будущем однозначно потребует принципиально новых подходов и обязательного учета национальных интересов России", — заключил он.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию, но ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. По словам президента Владимира Путина, Россия 30 лет пыталась договориться о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. Тем временем альянс, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширялся и приближался к российским границам.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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РоссияЖенева (город)МоскваАндрей БелоусовООН
 
 
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