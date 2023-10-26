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В Старом Осколе молодые люди похитили и изнасиловали девушку-подростка - РИА Новости, 26.10.2023
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21:06 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/devushka-1905502676.html
В Старом Осколе молодые люди похитили и изнасиловали девушку-подростка
В Старом Осколе молодые люди похитили и изнасиловали девушку-подростка - РИА Новости, 26.10.2023
В Старом Осколе молодые люди похитили и изнасиловали девушку-подростка
Следователи задержали двух парней, которые в Старом Осколе Белгородской области похитили 16-летнюю девушку, удерживали около двух суток и изнасиловали её,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:06
2023-10-26T21:06
происшествия
старый оскол
россия
белгородская область
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ВОРОНЕЖ, 26 окт - РИА Новости. Следователи задержали двух парней, которые в Старом Осколе Белгородской области похитили 16-летнюю девушку, удерживали около двух суток и изнасиловали её, сообщили в СУСК России по региону. "Двадцать первого октября 2023 года в вечернее время молодые люди… применяя насилие, захватили во дворе дома по улице Ватутина города Старый Оскол 16-летнюю девушку, которую против ее воли посадили в автомашину, принадлежащую одному из похитителей… Затем на вышеуказанном автомобиле под управлением второго фигуранта привезли в квартиру обвиняемого, где она находилась против ее воли до 23 октября 2023 года. В указанный период обвиняемый совершил в отношении потерпевшей преступления против половой свободы", - сообщило в Telegram-канале СУСК России по Белгородской области. Оба подозреваемых задержаны, суд избрал для них меру пресечения - заключение под стражу. В отношении их возбудили уголовное дело по пунктам "а", "в", "д" части 2 статьи 126 УК РФ "похищение несовершеннолетней, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и преступления против половой свободы потерпевшей". Одному из молодых людей предъявлено обвинение ещё по двум статьям.
https://ria.ru/20231026/podozrevaemyy-1905470617.html
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905425460.html
старый оскол
россия
белгородская область
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происшествия, старый оскол, россия, белгородская область
Происшествия, Старый Оскол, Россия, Белгородская область
В Старом Осколе молодые люди похитили и изнасиловали девушку-подростка

В Старом Осколе двое молодых людей похитили и изнасиловали 16-летнюю девушку

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета
Сотрудник следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 26 окт - РИА Новости. Следователи задержали двух парней, которые в Старом Осколе Белгородской области похитили 16-летнюю девушку, удерживали около двух суток и изнасиловали её, сообщили в СУСК России по региону.
«
"Двадцать первого октября 2023 года в вечернее время молодые люди… применяя насилие, захватили во дворе дома по улице Ватутина города Старый Оскол 16-летнюю девушку, которую против ее воли посадили в автомашину, принадлежащую одному из похитителей… Затем на вышеуказанном автомобиле под управлением второго фигуранта привезли в квартиру обвиняемого, где она находилась против ее воли до 23 октября 2023 года. В указанный период обвиняемый совершил в отношении потерпевшей преступления против половой свободы", - сообщило в Telegram-канале СУСК России по Белгородской области.
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Оба подозреваемых задержаны, суд избрал для них меру пресечения - заключение под стражу.
В отношении их возбудили уголовное дело по пунктам "а", "в", "д" части 2 статьи 126 УК РФ "похищение несовершеннолетней, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и преступления против половой свободы потерпевшей". Одному из молодых людей предъявлено обвинение ещё по двум статьям.
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