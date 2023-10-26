https://ria.ru/20231026/deti-1905426272.html
Число погибших детей при израильских ударах в Газе превысило 2,9 тысячи
Число погибших детей при израильских ударах в Газе превысило 2,9 тысячи - РИА Новости, 26.10.2023
Число погибших детей при израильских ударах в Газе превысило 2,9 тысячи
Число детей, погибших в результате израильских обстрелов по сектору Газа, превысило 2,9 тысячи, сообщил минздрав анклава. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:08
2023-10-26T16:08
2023-10-26T16:20
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
израиль
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903403389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df7cf517a4c96a7675660c49a88bc873.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Число детей, погибших в результате израильских обстрелов по сектору Газа, превысило 2,9 тысячи, сообщил минздрав анклава."Число жертв израильской агрессии в секторе Газа составило... 2913 детей", - говорится в заявлении ведомства.Ведомство также отметило, что Израиль нанес удары по 57 медучреждениям, в результате 12 больниц и 32 центра первичной медико-санитарной помощи прекратили свою работу.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/genotsid-1905411815.html
https://radiosputnik.ria.ru/20231026/gaza-1905351074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, израиль, сектор газа
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Израиль, Сектор Газа
Число погибших детей при израильских ударах в Газе превысило 2,9 тысячи
Минздрав Палестины: при ударах по сектору Газа погибли более 2,9 тысячи детей
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Число детей, погибших в результате израильских обстрелов по сектору Газа, превысило 2,9 тысячи, сообщил минздрав анклава.
"Число жертв израильской агрессии в секторе Газа составило... 2913 детей", - говорится в заявлении ведомства.
Ведомство также отметило, что Израиль
нанес удары по 57 медучреждениям, в результате 12 больниц и 32 центра первичной медико-санитарной помощи прекратили свою работу.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Эко-движение обвинило Израиль в геноциде палестинцев
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
"Может ухудшиться". В Кремле прокомментировали гуманитарную ситуацию в Газе