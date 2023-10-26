https://ria.ru/20231026/deti-1905413060.html
Число госпитализированных с отравлением детей в Перми выросло до 19
Число госпитализированных с отравлением детей в Перми выросло до 19 - РИА Новости, 26.10.2023
Число госпитализированных с отравлением детей в Перми выросло до 19
Число госпитализированных с норовирусом детей-участников фестиваля цирковых коллективов в Перми увеличилось до 19, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:16
2023-10-26T15:16
2023-10-26T15:16
происшествия
пермь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Число госпитализированных с норовирусом детей-участников фестиваля цирковых коллективов в Перми увеличилось до 19, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. Ранее краевые минздрав и Роспотребнадзор сообщили, что у 15 участников фестиваля диагностирован норовирус, они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. После этого СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатору фестиваля пришлось отменить запланированный на вечер четверга гала-концерт с номерами лучших участников. По данным государственного центра по реализации проектов в сфере культуры, выступившего организатором фестиваля, дети завтракали и ужинали там, где проживали, - в гостинице "Профсоюзная", а обед им привозил субподрядчик по питанию - ИП Шилов Александр Васильевич. "На текущий момент всего 19 детей госпитализированы с диагностированным норовирусом. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное", - пояснили в ведомстве. Пермское управление Роспотребнадзора в свою очередь сообщило, что вызывающий острую кишечную инфекцию норовирус является одним из разновидностей энтеровирусов, первые признаки заболевания проявляются через 15-48 часов после заражения. "Отравившиеся" обычно страдают от острой диареи, рвоты и достаточно высокой температуры. Ведомство призывает жителей соблюдать правила личной гигиены (мыть руки), не пить воду из открытых источников, не есть просроченные продукты.
https://ria.ru/20231011/otravlenie-1902010057.html
пермь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Число госпитализированных с отравлением детей в Перми выросло до 19
Число госпитализированных детей, отравившихся на фестивале в Перми, достигло 19
ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Число госпитализированных с норовирусом детей-участников фестиваля цирковых коллективов в Перми увеличилось до 19, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее краевые минздрав и Роспотребнадзор
сообщили, что у 15 участников фестиваля диагностирован норовирус, они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. После этого СК
возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатору фестиваля пришлось отменить запланированный на вечер четверга гала-концерт с номерами лучших участников. По данным государственного центра по реализации проектов в сфере культуры, выступившего организатором фестиваля, дети завтракали и ужинали там, где проживали, - в гостинице "Профсоюзная", а обед им привозил субподрядчик по питанию - ИП Шилов Александр Васильевич.
"На текущий момент всего 19 детей госпитализированы с диагностированным норовирусом. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное", - пояснили в ведомстве.
Пермское управление Роспотребнадзора в свою очередь сообщило, что вызывающий острую кишечную инфекцию норовирус является одним из разновидностей энтеровирусов, первые признаки заболевания проявляются через 15-48 часов после заражения. "Отравившиеся" обычно страдают от острой диареи, рвоты и достаточно высокой температуры. Ведомство призывает жителей соблюдать правила личной гигиены (мыть руки), не пить воду из открытых источников, не есть просроченные продукты.
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