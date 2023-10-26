https://ria.ru/20231026/deti-1905413060.html

Число госпитализированных с отравлением детей в Перми выросло до 19

Число госпитализированных с отравлением детей в Перми выросло до 19 - РИА Новости, 26.10.2023

Число госпитализированных с отравлением детей в Перми выросло до 19

Число госпитализированных с норовирусом детей-участников фестиваля цирковых коллективов в Перми увеличилось до 19, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:16

2023-10-26T15:16

2023-10-26T15:16

происшествия

пермь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 26 окт - РИА Новости. Число госпитализированных с норовирусом детей-участников фестиваля цирковых коллективов в Перми увеличилось до 19, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. Ранее краевые минздрав и Роспотребнадзор сообщили, что у 15 участников фестиваля диагностирован норовирус, они были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. После этого СК возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатору фестиваля пришлось отменить запланированный на вечер четверга гала-концерт с номерами лучших участников. По данным государственного центра по реализации проектов в сфере культуры, выступившего организатором фестиваля, дети завтракали и ужинали там, где проживали, - в гостинице "Профсоюзная", а обед им привозил субподрядчик по питанию - ИП Шилов Александр Васильевич. "На текущий момент всего 19 детей госпитализированы с диагностированным норовирусом. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное", - пояснили в ведомстве. Пермское управление Роспотребнадзора в свою очередь сообщило, что вызывающий острую кишечную инфекцию норовирус является одним из разновидностей энтеровирусов, первые признаки заболевания проявляются через 15-48 часов после заражения. "Отравившиеся" обычно страдают от острой диареи, рвоты и достаточно высокой температуры. Ведомство призывает жителей соблюдать правила личной гигиены (мыть руки), не пить воду из открытых источников, не есть просроченные продукты.

https://ria.ru/20231011/otravlenie-1902010057.html

пермь

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)