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В Дзержинске завели уголовное дело на мужчину, напавшего на двух школьниц - РИА Новости, 26.10.2023
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23:14 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/delo-1905521074.html
В Дзержинске завели уголовное дело на мужчину, напавшего на двух школьниц
В Дзержинске завели уголовное дело на мужчину, напавшего на двух школьниц - РИА Новости, 26.10.2023
В Дзержинске завели уголовное дело на мужчину, напавшего на двух школьниц
Дело о грабеже и действиях сексуального характера в отношении малолетней возбудили на задержанного в Дзержинске мужчину, отобравшего телефон у одной маленькой... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T23:14
2023-10-26T23:14
происшествия
россия
нижегородская область
циолковский (наукоград)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Дело о грабеже и действиях сексуального характера в отношении малолетней возбудили на задержанного в Дзержинске мужчину, отобравшего телефон у одной маленькой девочки и напавшего еще на одну школьницу, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Ранее в местных пабликах появилось видео с уличной камеры, где видно, как мужчина заходит в подъезд вслед за девочкой, а спустя некоторое время поспешно уходит. Утверждалось, что мужчина напал на двух девочек на соседних улицах с разницей в несколько минут. На вид девочкам 11-12 лет. Полиция задержала мужчину по горячим следам. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. &quot;По версии следствия, днём 25 октября 42-летний подозреваемый проследовал за малолетней девочкой в подъезд дома по улице Патоличева, где совершил иные действия сексуального характера в отношении ребенка. В этот же день на проспекте Циолковского подозреваемый проследовал в подъезд дома за другой малолетней девочкой, где ударил по лицу и похитил сотовый телефон, после чего скрылся&quot;, - говорится в сообщении регионального СУСК.Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж) и части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего). "В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20231025/schelkovo-1905228524.html
россия
нижегородская область
циолковский (наукоград)
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происшествия, россия, нижегородская область, циолковский (наукоград), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Циолковский (наукоград), Следственный комитет России (СК РФ)
В Дзержинске завели уголовное дело на мужчину, напавшего на двух школьниц

В Дзержинске завели уголовное дело о насилии на мужчину, напавшего на девочек

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Дело о грабеже и действиях сексуального характера в отношении малолетней возбудили на задержанного в Дзержинске мужчину, отобравшего телефон у одной маленькой девочки и напавшего еще на одну школьницу, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Ранее в местных пабликах появилось видео с уличной камеры, где видно, как мужчина заходит в подъезд вслед за девочкой, а спустя некоторое время поспешно уходит. Утверждалось, что мужчина напал на двух девочек на соседних улицах с разницей в несколько минут. На вид девочкам 11-12 лет. Полиция задержала мужчину по горячим следам. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель.
«

"По версии следствия, днём 25 октября 42-летний подозреваемый проследовал за малолетней девочкой в подъезд дома по улице Патоличева, где совершил иные действия сексуального характера в отношении ребенка. В этот же день на проспекте Циолковского подозреваемый проследовал в подъезд дома за другой малолетней девочкой, где ударил по лицу и похитил сотовый телефон, после чего скрылся", - говорится в сообщении регионального СУСК.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж) и части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).
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«
"В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - подчеркивается в сообщении.
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьЦиолковский (наукоград)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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