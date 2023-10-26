В Дзержинске завели уголовное дело на мужчину, напавшего на двух школьниц
В Дзержинске завели уголовное дело о насилии на мужчину, напавшего на девочек
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Дело о грабеже и действиях сексуального характера в отношении малолетней возбудили на задержанного в Дзержинске мужчину, отобравшего телефон у одной маленькой девочки и напавшего еще на одну школьницу, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Ранее в местных пабликах появилось видео с уличной камеры, где видно, как мужчина заходит в подъезд вслед за девочкой, а спустя некоторое время поспешно уходит. Утверждалось, что мужчина напал на двух девочек на соседних улицах с разницей в несколько минут. На вид девочкам 11-12 лет. Полиция задержала мужчину по горячим следам. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель.
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"По версии следствия, днём 25 октября 42-летний подозреваемый проследовал за малолетней девочкой в подъезд дома по улице Патоличева, где совершил иные действия сексуального характера в отношении ребенка. В этот же день на проспекте Циолковского подозреваемый проследовал в подъезд дома за другой малолетней девочкой, где ударил по лицу и похитил сотовый телефон, после чего скрылся", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж) и части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).
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"В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - подчеркивается в сообщении.