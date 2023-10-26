https://ria.ru/20231026/delo-1905521074.html

В Дзержинске завели уголовное дело на мужчину, напавшего на двух школьниц

В Дзержинске завели уголовное дело на мужчину, напавшего на двух школьниц - РИА Новости, 26.10.2023

В Дзержинске завели уголовное дело на мужчину, напавшего на двух школьниц

Дело о грабеже и действиях сексуального характера в отношении малолетней возбудили на задержанного в Дзержинске мужчину, отобравшего телефон у одной маленькой... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T23:14

2023-10-26T23:14

2023-10-26T23:14

происшествия

россия

нижегородская область

циолковский (наукоград)

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Дело о грабеже и действиях сексуального характера в отношении малолетней возбудили на задержанного в Дзержинске мужчину, отобравшего телефон у одной маленькой девочки и напавшего еще на одну школьницу, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области. Ранее в местных пабликах появилось видео с уличной камеры, где видно, как мужчина заходит в подъезд вслед за девочкой, а спустя некоторое время поспешно уходит. Утверждалось, что мужчина напал на двух девочек на соседних улицах с разницей в несколько минут. На вид девочкам 11-12 лет. Полиция задержала мужчину по горячим следам. Им оказался ранее судимый 42-летний местный житель. "По версии следствия, днём 25 октября 42-летний подозреваемый проследовал за малолетней девочкой в подъезд дома по улице Патоличева, где совершил иные действия сексуального характера в отношении ребенка. В этот же день на проспекте Циолковского подозреваемый проследовал в подъезд дома за другой малолетней девочкой, где ударил по лицу и похитил сотовый телефон, после чего скрылся", - говорится в сообщении регионального СУСК.Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж) и части 5 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего). "В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20231025/schelkovo-1905228524.html

россия

нижегородская область

циолковский (наукоград)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, нижегородская область, циолковский (наукоград), следственный комитет россии (ск рф)