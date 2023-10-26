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В Дании осушенному век назад болоту вернут первоначальный вид - РИА Новости, 26.10.2023
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14:47 26.10.2023 (обновлено: 15:31 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/daniya-1905400217.html
В Дании осушенному век назад болоту вернут первоначальный вид
В Дании осушенному век назад болоту вернут первоначальный вид - РИА Новости, 26.10.2023
В Дании осушенному век назад болоту вернут первоначальный вид
Более 340 гектарам болота Вильдмосе в Северной Ютландии на севере Дании, осушенного около 100 лет назад, вернут первоначальный вид, территория будет заболочена... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:47
2023-10-26T15:31
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 340 гектарам болота Вильдмосе в Северной Ютландии на севере Дании, осушенного около 100 лет назад, вернут первоначальный вид, территория будет заболочена для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу и создания среды обитания для насекомых, земноводных и птиц, сообщило министерство окружающей среды Дании. В пресс-релизе ведомства отмечается, что данная территория была осушена в 1920-е годы, чтобы ее можно было использовать в сельскохозяйственных целях. "После более чем 100 лет осушенные сельскохозяйственные угодия в 345 гектаров болота Вильдмосе в Северной Ютландии теперь снова становятся влажными. Это полезно для климата, потому что предотвращает исчезновение углерода в атмосфере. В то же время создаются места обитания насекомых, амфибий и птиц", - говорится в сообщении министерства. В ведомстве добавили, что регенерация старого торфяника "оказывает серьезное влияние на климат", так как разложение углерода в слое торфа Земли прекращается при заболачивания местности. В противном случае углерод "исчезает в атмосфере в виде CO2", отметили в министерстве. По словам министра окружающей среды Дании Магнуса Хойнике, Дания "находится в эпицентре как кризиса биоразнообразия, также как и климатического кризиса". "Проект в Вильдмосе является хорошим примером того, почему решения кризиса биоразнообразия и климатического кризиса часто могут идти рука об руку", - приводятся в пресс-релизе слова министра.
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дания, земля
Дания, Земля
В Дании осушенному век назад болоту вернут первоначальный вид

В Дании осушенному век назад болоту вернут первоначальный вид в целях экологии

© Фото : Danish Ministry of the EnvironmentМесто осушенного болота Вильдмос в Северной Ютландии на севере Дании
Место осушенного болота Вильдмос в Северной Ютландии на севере Дании - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Danish Ministry of the Environment
Место осушенного болота Вильдмос в Северной Ютландии на севере Дании
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Более 340 гектарам болота Вильдмосе в Северной Ютландии на севере Дании, осушенного около 100 лет назад, вернут первоначальный вид, территория будет заболочена для сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу и создания среды обитания для насекомых, земноводных и птиц, сообщило министерство окружающей среды Дании.
В пресс-релизе ведомства отмечается, что данная территория была осушена в 1920-е годы, чтобы ее можно было использовать в сельскохозяйственных целях.
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"После более чем 100 лет осушенные сельскохозяйственные угодия в 345 гектаров болота Вильдмосе в Северной Ютландии теперь снова становятся влажными. Это полезно для климата, потому что предотвращает исчезновение углерода в атмосфере. В то же время создаются места обитания насекомых, амфибий и птиц", - говорится в сообщении министерства.
В ведомстве добавили, что регенерация старого торфяника "оказывает серьезное влияние на климат", так как разложение углерода в слое торфа Земли прекращается при заболачивания местности. В противном случае углерод "исчезает в атмосфере в виде CO2", отметили в министерстве.
По словам министра окружающей среды Дании Магнуса Хойнике, Дания "находится в эпицентре как кризиса биоразнообразия, также как и климатического кризиса".
"Проект в Вильдмосе является хорошим примером того, почему решения кризиса биоразнообразия и климатического кризиса часто могут идти рука об руку", - приводятся в пресс-релизе слова министра.
 
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