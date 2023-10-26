https://ria.ru/20231026/chempionat-1905402650.html

Чемпионат высоких технологий будет ежегодно проходить в Великом Новгороде

Чемпионат высоких технологий будет ежегодно проходить в Великом Новгороде - РИА Новости, 26.10.2023

Чемпионат высоких технологий будет ежегодно проходить в Великом Новгороде

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вместе губернатором Новгородской области Андреем Никитиным провел встречу с волонтерами и организаторами, принимавшими... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:54

2023-10-26T14:54

2023-10-26T14:54

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

социальный навигатор

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вместе губернатором Новгородской области Андреем Никитиным провел встречу с волонтерами и организаторами, принимавшими участие в проведении первого Чемпионата высоких технологий. Мероприятие проходило с 18 по 21 сентября в Великом Новгороде."Чемпионат высоких технологий прошел на достойном организационном уровне. Хотел бы вас всех за это поблагодарить. Мы приняли решение, что этот чемпионат будет проходить ежегодно в Великом Новгороде. Очень важно сопровождать победителей на их профессиональном пути, а новые компетенции, которые были представлены, необходимо внедрять в практику. Так как чемпионат проводится по передовым технологиям, необходимо определить, какие в следующем году новые направления и специальности в сфере среднего профессионального образования будут представлены в Великом Новгороде. Мы должны идти на шаг впереди и определять зону ближайшего развития специальностей СПО", – сказал Сергей Кравцов по видеосвязи.Слова благодарности организаторам чемпионата выразил также губернатор Новгородской области Андрей Никитин."Сергей Сергеевич, огромное спасибо вам и команде Министерства. Огромное спасибо вам, уважаемые волонтеры, потому что впечатления каждого гостя о нашем городе зависели от ваших улыбок, от вашей доброжелательности. У нас действительно получилось стать на несколько дней международной столицей профессионального образования. Большая честь продолжать чемпионат у нас в следующем году. Это крайне важно, потому что вся страна, все наши дружественные страны соберутся в Великом Новгороде", – подчеркнул Андрей Никитин.В завершение мероприятия состоялась церемония награждения волонтеров, организаторов и медицинских работников, участвовавших в проведении чемпионата. Им вручены благодарности губернатора Новгородской области и благодарственные письма Минпросвещения России. Всего в работе Чемпионата высоких технологий было задействовано около 350 волонтеров из Новгородской области, Санкт-Петербурга и Пскова.Волонтеры выполняли задачи по встрече и регистрации гостей, координации и сопровождению конкурсантов и участников деловой программы, оказывали помощь в навигации на площадках соревнований, работали в качестве переводчиков.Чемпионат высоких технологий состоялся с 18 по 21 сентября 2023 года в Великом Новгороде на площадке Инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника – Валдай".В основной категории участвовали студенты колледжей, они соревновались по восьми компетенциям: "Летающая робототехника", "Изготовление индивидуальных имплантов", "Биопротезирование", "Нейросети и большие данные", "Технологии развития городов и территорий", "Биохимические технологии и моделирование процессов", "Организация и управление ЭОГ-проектами", "Геопространственная цифровая инженерия". В чемпионате в категории "юниоры" приняли участие школьники от 14 лет, они попробовали свои силы в двух компетенциях: "Нейросети и большие данные", "Летающая робототехника".Очно в чемпионате приняли участие 2816 человек, в том числе конкурсанты, эксперты, участники деловой, выставочной и профориентационной программ, дистанционно участниками стали 69 186 человек.В число конкурсантов вошли 159 человек из 32 субъектов РФ и пяти стран: Азербайджана, Белоруссии, Ганы, Индии, Сирии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, социальный навигатор