https://ria.ru/20231026/chechnya-1905420044.html
Кадыров сообщил об отправке элитного подразделения чеченского ОМОНа на СВО
Кадыров сообщил об отправке элитного подразделения чеченского ОМОНа на СВО - РИА Новости, 26.10.2023
Кадыров сообщил об отправке элитного подразделения чеченского ОМОНа на СВО
Бойцы элитного подразделения ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне отправились в зону проведения спецоперации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:46
2023-10-26T15:46
2023-10-26T15:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГРОЗНЫЙ, 26 окт – РИА Новости. Бойцы элитного подразделения ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чечне отправились в зону проведения спецоперации, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "В зону проведения специальной военной операции отправились лучшие сыны чеченского народа - воины элитного подразделения ОМОНа "Ахмат-1" управления Росгвардии по Чеченской республике. Под руководством своего командира Алихана Шавхалова они будут выполнять поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи", - написал он. Спецподразделение "Ахмат-1" было создано в 2022 году для решения задач СВО, его участники имеют богатый опыт боевых действий, подчеркнул Кадыров. "Подразделение зарекомендовало себя как одно из боеспособных за максимально короткое время. Достаточно сказать, что "Ахмат-1" принимал непосредственное участие в освобождении стратегически важных объектов и населённых пунктов Донбасса", - добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20231025/batalon-1905194015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр
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Кадыров сообщил об отправке элитного подразделения чеченского ОМОНа на СВО
Кадыров: бойцы элитного подразделения ОМОНа "Ахмат-1" отправились в зону СВО