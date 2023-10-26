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Расходная часть бюджета Липецкой области увеличилась на 4 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.10.2023
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Липецкая область
 
15:43 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/byudzhet-1905418791.html
Расходная часть бюджета Липецкой области увеличилась на 4 миллиарда рублей
Расходная часть бюджета Липецкой области увеличилась на 4 миллиарда рублей - РИА Новости, 26.10.2023
Расходная часть бюджета Липецкой области увеличилась на 4 миллиарда рублей
Расходная часть регионального бюджета Липецкой области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов увеличилась на 4 миллиарда рублей; средства будут... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:43
2023-10-26T15:43
липецкая область
липецкая область
бюджет
расходы
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Расходная часть регионального бюджета Липецкой области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов увеличилась на 4 миллиарда рублей; средства будут направлены на обеспечение ряда социальных статей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что дополнительные средства сложились за счет налоговых и неналоговых доходов, а также специальных казначейских кредитов. По словам Артамонова, деньги будут направлены на обеспечение ряда социальных статей. Так, например, с 1 октября на 5,5% увеличена заработная плата отдельных категорий бюджетников. Для этого выделено 65,6 миллиона рублей. Резервные фонды пополнятся почти на два миллиарда рублей. Кроме этого, 19 миллионов рублей в виде субсидий будет направлено на приобретение новых автобусов для межмуниципальных маршрутов. Свыше 55 миллионов рублей предусмотрено на приобретение оборудования для больниц и поликлиник региона; 9,5 миллиона рублей власти региона направят на реализацию областного закона по обращению с бездомными животными. Управление жилищного хозяйства Липецкой области получит 65 миллионов рублей на строительство очистных сооружений в райцентре Измалково и скважины в селе Гнилуши; 20 миллионов рублей выделяется на поддержку спортивных клубов и развитие детско-юношеского спорта. За счет кредитов в размере 197 миллионов рублей в этом году капитально отремонтированы две школы в областном центре. Также за счет привлечения кредитов органам местного самоуправления и юридическим лицам будут выделены субсидии в размере почти 400 миллионов рублей для приобретения подвижного состава пассажирского транспорта. "Главный финансовый документ региона имеет ярко выраженную социальную направленность. В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти", - подчеркнул Артамонов. Он также добавил, что планируется масштабная реконструкция коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах области. Так, около 900 миллионов рублей предусмотрено на организацию холодного водоснабжения и водоотведения; на организацию теплоснабжения направлено 360 миллионов рублей. В итоге Артамонов отметил, что с учетом данных поправок бюджет Липецкой области в 2023 году по доходам составит более 87,3 миллиарда рублей, по расходам – свыше 117,5 миллиарда рублей. Дефицит составит 30 миллиардов рублей.
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РИА Новости
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липецкая область, бюджет, расходы, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Бюджет, Расходы, Игорь Артамонов

Расходная часть бюджета Липецкой области увеличилась на 4 миллиарда рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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ЛИПЕЦК, 26 окт – РИА Новости. Расходная часть регионального бюджета Липецкой области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов увеличилась на 4 миллиарда рублей; средства будут направлены на обеспечение ряда социальных статей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что дополнительные средства сложились за счет налоговых и неналоговых доходов, а также специальных казначейских кредитов.
По словам Артамонова, деньги будут направлены на обеспечение ряда социальных статей. Так, например, с 1 октября на 5,5% увеличена заработная плата отдельных категорий бюджетников. Для этого выделено 65,6 миллиона рублей. Резервные фонды пополнятся почти на два миллиарда рублей.
Кроме этого, 19 миллионов рублей в виде субсидий будет направлено на приобретение новых автобусов для межмуниципальных маршрутов. Свыше 55 миллионов рублей предусмотрено на приобретение оборудования для больниц и поликлиник региона; 9,5 миллиона рублей власти региона направят на реализацию областного закона по обращению с бездомными животными.
Деньги - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Липецкие предприятия получили грант на развитие в размере 38 млн рублей
4 октября, 16:17
Управление жилищного хозяйства Липецкой области получит 65 миллионов рублей на строительство очистных сооружений в райцентре Измалково и скважины в селе Гнилуши; 20 миллионов рублей выделяется на поддержку спортивных клубов и развитие детско-юношеского спорта. За счет кредитов в размере 197 миллионов рублей в этом году капитально отремонтированы две школы в областном центре.
Также за счет привлечения кредитов органам местного самоуправления и юридическим лицам будут выделены субсидии в размере почти 400 миллионов рублей для приобретения подвижного состава пассажирского транспорта.
"Главный финансовый документ региона имеет ярко выраженную социальную направленность. В центре нашего внимания всегда находятся люди. Мы будем продолжать создание условий для комфортной жизни в Липецкой области, и это является приоритетом в работе всех уровней власти", - подчеркнул Артамонов.
Он также добавил, что планируется масштабная реконструкция коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах области. Так, около 900 миллионов рублей предусмотрено на организацию холодного водоснабжения и водоотведения; на организацию теплоснабжения направлено 360 миллионов рублей.
В итоге Артамонов отметил, что с учетом данных поправок бюджет Липецкой области в 2023 году по доходам составит более 87,3 миллиарда рублей, по расходам – свыше 117,5 миллиарда рублей. Дефицит составит 30 миллиардов рублей.
 
Липецкая областьЛипецкая областьБюджетРасходыИгорь Артамонов
 
 
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