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Власти поддержат проект ядерного буксира, заявил Путин - РИА Новости, 26.10.2023
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Наука
 
22:33 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/buksir-1905516866.html
Власти поддержат проект ядерного буксира, заявил Путин
Власти поддержат проект ядерного буксира, заявил Путин - РИА Новости, 26.10.2023
Власти поддержат проект ядерного буксира, заявил Путин
Власти России поддержат проект ядерного буксира, он будет реализован, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:33
2023-10-26T22:33
наука
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владимир путин
юрий урличич
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 окт - РИА Новости. Власти России поддержат проект ядерного буксира, он будет реализован, заявил президент РФ Владимир Путин. Ядерный буксир на базе транспортного энергетического модуля разрабатывается в России с 2010 года. Ранее бывший первый замглавы "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Его нарекли "Зевсом", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон". "Сейчас просто не знаю деталей, связанных с планируемым финансированием, но мы точно совершенно не бросим эту тему и обеспечим необходимым объемом денег для того, чтобы программа делалась. Сто процентов", - сказал Путин на встрече с молодыми специалистами в космической отрасли, отвечая на вопрос, планирует ли государство поддерживать проект транспортного энергетического модуля. Президент отметил, что эта двигательная установка понадобится для освоения космического пространства и, возможно, пригодится как мощный источник энергии в лунных программах. "Освоение дальнего космоса без этого, наверное, просто нереалистично, невозможно", - сказал Путин, добавив, что многие партнеры проявляют большой интерес к сотрудничеству по этому направлению.
https://ria.ru/20231026/putin-1905516238.html
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космос - риа наука, россия, луна, владимир путин, юрий урличич, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Луна, Владимир Путин, Юрий Урличич, Роскосмос
Власти поддержат проект ядерного буксира, заявил Путин

Путин: власти поддержат проект ядерного буксира, он будет реализован

© Фото : АО "Конструкторское бюро "Арсенал"Космический ядерный буксир "Зевс"
Космический ядерный буксир Зевс - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : АО "Конструкторское бюро "Арсенал"
Космический ядерный буксир "Зевс". Архивное фото
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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 окт - РИА Новости. Власти России поддержат проект ядерного буксира, он будет реализован, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ядерный буксир на базе транспортного энергетического модуля разрабатывается в России с 2010 года. Ранее бывший первый замглавы "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Его нарекли "Зевсом", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон".
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Путин призвал привлекать иностранцев к работе в космической отрасли
26 октября, 22:31
«
"Сейчас просто не знаю деталей, связанных с планируемым финансированием, но мы точно совершенно не бросим эту тему и обеспечим необходимым объемом денег для того, чтобы программа делалась. Сто процентов", - сказал Путин на встрече с молодыми специалистами в космической отрасли, отвечая на вопрос, планирует ли государство поддерживать проект транспортного энергетического модуля.
Президент отметил, что эта двигательная установка понадобится для освоения космического пространства и, возможно, пригодится как мощный источник энергии в лунных программах.
«
"Освоение дальнего космоса без этого, наверное, просто нереалистично, невозможно", - сказал Путин, добавив, что многие партнеры проявляют большой интерес к сотрудничеству по этому направлению.
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