https://ria.ru/20231026/buksir-1905516866.html

Власти поддержат проект ядерного буксира, заявил Путин

Власти поддержат проект ядерного буксира, заявил Путин - РИА Новости, 26.10.2023

Власти поддержат проект ядерного буксира, заявил Путин

Власти России поддержат проект ядерного буксира, он будет реализован, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:33

2023-10-26T22:33

2023-10-26T22:33

наука

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владимир путин

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роскосмос

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КОРОЛЕВ (Московская обл.), 26 окт - РИА Новости. Власти России поддержат проект ядерного буксира, он будет реализован, заявил президент РФ Владимир Путин. Ядерный буксир на базе транспортного энергетического модуля разрабатывается в России с 2010 года. Ранее бывший первый замглавы "Роскосмоса" Юрий Урличич в одной из своих презентаций говорил о планах первого полета на орбиту в 2030 году для летных испытаний. Ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Его нарекли "Зевсом", а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются "Нуклон". "Сейчас просто не знаю деталей, связанных с планируемым финансированием, но мы точно совершенно не бросим эту тему и обеспечим необходимым объемом денег для того, чтобы программа делалась. Сто процентов", - сказал Путин на встрече с молодыми специалистами в космической отрасли, отвечая на вопрос, планирует ли государство поддерживать проект транспортного энергетического модуля. Президент отметил, что эта двигательная установка понадобится для освоения космического пространства и, возможно, пригодится как мощный источник энергии в лунных программах. "Освоение дальнего космоса без этого, наверное, просто нереалистично, невозможно", - сказал Путин, добавив, что многие партнеры проявляют большой интерес к сотрудничеству по этому направлению.

https://ria.ru/20231026/putin-1905516238.html

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космос - риа наука, россия, луна, владимир путин, юрий урличич, роскосмос