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В Будапеште облили краской российский воинский мемориал
В Будапеште облили краской российский воинский мемориал - РИА Новости, 26.10.2023
В Будапеште облили краской российский воинский мемориал
Неизвестные облили красной краской российский воинский мемориал в Будапеште, венгерским властям будет направлена нота, сообщили РИА Новости в российском... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:02
2023-10-26T14:02
2023-10-26T14:30
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БУДАПЕШТ, 26 окт - РИА Новости. Неизвестные облили красной краской российский воинский мемориал в Будапеште, венгерским властям будет направлена нота, сообщили РИА Новости в российском посольстве."По информации мэрии 18 района города Будапешт 25 октября 2023 года на российском (советском) воинском захоронении в 18 районе рядом с железнодорожной станцией Пештсентимре был совершен акт вандализма. Неизвестные злоумышленники облили установленный на захоронении монумент и мемориальные таблички красной краской", - сообщили в посольстве.В российской дипмиссии заявили, что венгерским властям будет отправлена нота, и отметили "ухудшающуюся тенденцию" актов вандализма в отношении российских воинских мемориалов.Власти Будапешта уже возбудили уголовное дело в связи с актом вандализма, отметили в посольстве, призвав венгерские власти принять меры "по недопущению подобных злодеяний в дальнейшем" в соответствии с российско-венгерским межправсоглашением об увековечении памяти павших военнослужащих.В субботу представители венгерской ультраправой оппозиционной партии "Йоббик" совершили провокацию с памятником советским воинам в Будапеште перед годовщиной событий 1956 года, закрыв монумент черной пленкой, которую впоследствии убрали городские службы. Российское посольство заявило РИА Новости, что намерено обратиться в связи с провокацией к властям страны и направить им соответствующий сигнал.
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в мире, будапешт, венгрия
В мире, Будапешт, Венгрия
В Будапеште облили краской российский воинский мемориал
В Венгрии совершили второй за неделю акт вандализма против российского мемориала
БУДАПЕШТ, 26 окт - РИА Новости. Неизвестные облили красной краской российский воинский мемориал в Будапеште, венгерским властям будет направлена нота, сообщили РИА Новости в российском посольстве.
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"По информации мэрии 18 района города Будапешт 25 октября 2023 года на российском (советском) воинском захоронении в 18 районе рядом с железнодорожной станцией Пештсентимре был совершен акт вандализма. Неизвестные злоумышленники облили установленный на захоронении монумент и мемориальные таблички красной краской", - сообщили в посольстве.
В российской дипмиссии заявили, что венгерским властям будет отправлена нота, и отметили "ухудшающуюся тенденцию" актов вандализма в отношении российских воинских мемориалов.
Власти Будапешта уже возбудили уголовное дело в связи с актом вандализма, отметили в посольстве, призвав венгерские власти принять меры "по недопущению подобных злодеяний в дальнейшем" в соответствии с российско-венгерским межправсоглашением об увековечении памяти павших военнослужащих.
В субботу представители венгерской ультраправой оппозиционной партии "Йоббик" совершили провокацию с памятником советским воинам в Будапеште перед годовщиной событий 1956 года, закрыв монумент черной пленкой, которую впоследствии убрали городские службы. Российское посольство заявило РИА Новости, что намерено обратиться в связи с провокацией к властям страны и направить им соответствующий сигнал.
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