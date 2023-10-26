https://ria.ru/20231026/brechalov-1905340569.html
Бречалов в прямом эфире поздравил с юбилеем маму участника СВО из Удмуртии
Бречалов в прямом эфире поздравил с юбилеем маму участника СВО из Удмуртии - РИА Новости, 26.10.2023
Бречалов в прямом эфире поздравил с юбилеем маму участника СВО из Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире с жителями региона поздравил с 70-летним юбилеем маму участника спецоперации по его просьбе, сообщили в... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:15
2023-10-26T12:15
2023-10-26T12:15
удмуртская республика
ижевск
александр бречалов
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УФА, 26 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире с жителями региона поздравил с 70-летним юбилеем маму участника спецоперации по его просьбе, сообщили в пресс-службе руководителя республики. "Глава Удмуртии в прямом эфире #БречаловLіvе поздравил маму участника СВО с юбилеем. С просьбой поздравить маму с 70-летием к главе республики обратился участник специальной военной операции из Удмуртии Василий", - говорится в сообщении. Военнослужащий рассказал, что его мама Наталья Степановна 40 лет проработала во втором роддоме Ижевска старшей акушеркой родового блока. Женщина награждена почетной грамотой министерства здравоохранения Удмуртской Республики, добавили в пресс-службе. "Глава республики поблагодарил женщину за воспитание надежного защитника Отечества, передал горячий привет от сына и пожелал крепкого здоровья и благополучия", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20231025/svo-1905160351.html
ижевск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ижевск, александр бречалов
Удмуртская Республика, Ижевск, Александр Бречалов
УФА, 26 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире с жителями региона поздравил с 70-летним юбилеем маму участника спецоперации по его просьбе, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
"Глава Удмуртии в прямом эфире #БречаловLіvе поздравил маму участника СВО с юбилеем. С просьбой поздравить маму с 70-летием к главе республики обратился участник специальной военной операции из Удмуртии Василий", - говорится в сообщении.
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Военнослужащий рассказал, что его мама Наталья Степановна 40 лет проработала во втором роддоме Ижевска
старшей акушеркой родового блока. Женщина награждена почетной грамотой министерства здравоохранения Удмуртской Республики, добавили в пресс-службе.
"Глава республики поблагодарил женщину за воспитание надежного защитника Отечества, передал горячий привет от сына и пожелал крепкого здоровья и благополучия", - сообщает пресс-служба.