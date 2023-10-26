https://ria.ru/20231026/brechalov-1905340569.html

Бречалов в прямом эфире поздравил с юбилеем маму участника СВО из Удмуртии

Бречалов в прямом эфире поздравил с юбилеем маму участника СВО из Удмуртии - РИА Новости, 26.10.2023

Бречалов в прямом эфире поздравил с юбилеем маму участника СВО из Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире с жителями региона поздравил с 70-летним юбилеем маму участника спецоперации по его просьбе, сообщили в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:15

2023-10-26T12:15

2023-10-26T12:15

удмуртская республика

ижевск

александр бречалов

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УФА, 26 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире с жителями региона поздравил с 70-летним юбилеем маму участника спецоперации по его просьбе, сообщили в пресс-службе руководителя республики. "Глава Удмуртии в прямом эфире #БречаловLіvе поздравил маму участника СВО с юбилеем. С просьбой поздравить маму с 70-летием к главе республики обратился участник специальной военной операции из Удмуртии Василий", - говорится в сообщении. Военнослужащий рассказал, что его мама Наталья Степановна 40 лет проработала во втором роддоме Ижевска старшей акушеркой родового блока. Женщина награждена почетной грамотой министерства здравоохранения Удмуртской Республики, добавили в пресс-службе. "Глава республики поблагодарил женщину за воспитание надежного защитника Отечества, передал горячий привет от сына и пожелал крепкого здоровья и благополучия", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20231025/svo-1905160351.html

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ижевск, александр бречалов