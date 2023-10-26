https://ria.ru/20231026/bogdanov-1905337959.html
Замглавы МИД Богданов обсудил с руководством ХАМАС вопрос заложников
Замглавы МИД Богданов обсудил с руководством ХАМАС вопрос заложников - РИА Новости, 26.10.2023
Замглавы МИД Богданов обсудил с руководством ХАМАС вопрос заложников
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил в четверг, что в ходе визита в Катар встречался с политическим руководством палестинского движения ХАМАС, стороны... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:05
2023-10-26T12:05
2023-10-26T12:05
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил в четверг, что в ходе визита в Катар встречался с политическим руководством палестинского движения ХАМАС, стороны обсудили вопрос заложников. "Конечно. (Обсуждали — ред.) с палестинским руководством", — сказал Богданов, отвечая на вопрос журналистов, встречался ли он с представителями ХАМАС и обсуждался ли в ходе встречи вопрос заложников. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231024/bogdanov-1905033120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, россия, катар, владимир путин, михаил богданов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Катар, Владимир Путин, Михаил Богданов, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Замглавы МИД Богданов обсудил с руководством ХАМАС вопрос заложников
Богданов во время визита в Катар обсудил с руководством ХАМАС вопрос заложников
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил в четверг, что в ходе визита в Катар встречался с политическим руководством палестинского движения ХАМАС, стороны обсудили вопрос заложников.
"Конечно. (Обсуждали — ред.) с палестинским руководством", — сказал Богданов, отвечая на вопрос журналистов, встречался ли он с представителями ХАМАС и обсуждался ли в ходе встречи вопрос заложников.
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию с заложниками в Газе Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 6,5 тысячи человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Израиль потребовал немедленного доступа к удерживаемым ХАМАС заложникам