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Богданов оценил роль США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.10.2023
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11:58 26.10.2023 (обновлено: 12:09 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/bogdanov-1905335948.html
Богданов оценил роль США на Ближнем Востоке
Богданов оценил роль США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.10.2023
Богданов оценил роль США на Ближнем Востоке
Наращивание США своего военного присутствия на Ближнем Востоке не способствует разрядке напряженности в регионе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:58
2023-10-26T12:09
сша
в мире
михаил богданов
ближний восток
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Наращивание США своего военного присутствия на Ближнем Востоке не способствует разрядке напряженности в регионе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Я думаю, все это не способствует разрядке напряжённости, которая там в регионе и так уже переходит все границы. Это тревожно, потому что вопрос - зачем это делается? Я думаю, что борьба с ХАМАС, которая провозглашена как окончательная цель, мне кажется - хотя я человек не военный, - не требует такого количества ракетоносцев или ПВО, такого количества самых современных вооружений", - сказал Богданов журналистам."Видимо, какие-то более глобальные цели ставятся", - добавил замминистра.
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ближний восток
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сша, в мире, михаил богданов, ближний восток, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, В мире, Михаил Богданов, Ближний Восток, Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Богданов оценил роль США на Ближнем Востоке

Богданов: наращивание присутствия США на Ближнем Востоке не помогает разрядке

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Наращивание США своего военного присутствия на Ближнем Востоке не способствует разрядке напряженности в регионе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Я думаю, все это не способствует разрядке напряжённости, которая там в регионе и так уже переходит все границы. Это тревожно, потому что вопрос - зачем это делается? Я думаю, что борьба с ХАМАС, которая провозглашена как окончательная цель, мне кажется - хотя я человек не военный, - не требует такого количества ракетоносцев или ПВО, такого количества самых современных вооружений", - сказал Богданов журналистам.
"Видимо, какие-то более глобальные цели ставятся", - добавил замминистра.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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СШАВ миреМихаил БогдановБлижний ВостокРоссияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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