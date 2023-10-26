https://ria.ru/20231026/bogdanov-1905335948.html

Богданов оценил роль США на Ближнем Востоке

Богданов оценил роль США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.10.2023

Богданов оценил роль США на Ближнем Востоке

Наращивание США своего военного присутствия на Ближнем Востоке не способствует разрядке напряженности в регионе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:58

2023-10-26T11:58

2023-10-26T12:09

сша

в мире

михаил богданов

ближний восток

россия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Наращивание США своего военного присутствия на Ближнем Востоке не способствует разрядке напряженности в регионе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Я думаю, все это не способствует разрядке напряжённости, которая там в регионе и так уже переходит все границы. Это тревожно, потому что вопрос - зачем это делается? Я думаю, что борьба с ХАМАС, которая провозглашена как окончательная цель, мне кажется - хотя я человек не военный, - не требует такого количества ракетоносцев или ПВО, такого количества самых современных вооружений", - сказал Богданов журналистам."Видимо, какие-то более глобальные цели ставятся", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20231026/rezolyutsiya-1905276105.html

сша

ближний восток

россия

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Дарья Буймова

сша, в мире, михаил богданов, ближний восток, россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году