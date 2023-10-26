https://ria.ru/20231026/boepripasy-1905486746.html

Дания передаст Украине танки, БМП и боеприпасы

Дания передаст Украине танки, БМП и боеприпасы - РИА Новости, 26.10.2023

Дания передаст Украине танки, БМП и боеприпасы

Дания выделила Украине пакет военной помощи на сумму 3,7 миллиарда датских крон (524 миллиона долларов), в пакет войдут танки, БМП, боеприпасы, БПЛА и... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T19:21

2023-10-26T19:21

2023-10-26T20:03

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Дания выделила Украине пакет военной помощи на сумму 3,7 миллиарда датских крон (524 миллиона долларов), в пакет войдут танки, БМП, боеприпасы, БПЛА и стрелковое оружие, сообщило министерство обороны Дании. "Дания направила военное пожертвование в размере 3,7 миллиарда датских крон на Украину. В пожертвование входят танки, боевые машины пехоты, артиллерийские боеприпасы, беспилотники и стрелковое оружие", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что это тринадцатый пакет помощи Украине со стороны королевства. В августе премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна направит Киеву 19 истребителей F-16. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20231026/slovakiya-1905472677.html

https://ria.ru/20231026/biznesmen-1905482208.html

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в мире, украина, россия, дания, дмитрий песков, метте фредериксен, сергей лавров, нато, f-16