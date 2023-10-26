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В Донецке пресекли попытку продажи боеприпасов для гранатомета и миномета - РИА Новости, 26.10.2023
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06:03 26.10.2023 (обновлено: 10:43 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/boepripasy-1905285722.html
В Донецке пресекли попытку продажи боеприпасов для гранатомета и миномета
В Донецке пресекли попытку продажи боеприпасов для гранатомета и миномета - РИА Новости, 26.10.2023
В Донецке пресекли попытку продажи боеприпасов для гранатомета и миномета
Сотрудники УФСБ в Донецке пресекли попытку продать две мины для миномета, боекомплект снарядов для противотанкового гранатомета, а также патроны для... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T06:03
2023-10-26T10:43
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ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Донецке пресекли попытку продать две мины для миномета, боекомплект снарядов для противотанкового гранатомета, а также патроны для автоматического оружия, сообщили РИА Новости в региональном главке ФСБ. "Злоумышленники пытались реализовать две мины 240 миллиметров для самоходного миномета 2С4 "Тюльпан", восемь снарядов для СПГ-9, одну гранату РГД, более 750 патронов калибра 5.45 миллиметра. Оперативные материалы по данному факту переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения", — сообщили в ведомстве. В сентябре 2023 года сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике обнаружили в Докучаевске схрон с оружием, которое предназначалось для совершения терактов украинскими диверсантами перед выборами в Единый день голосования 8-10 сентября.
https://ria.ru/20231025/sud-1905112111.html
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следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, донецк, россия, фсб
Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, ФСБ
В Донецке пресекли попытку продажи боеприпасов для гранатомета и миномета

ФСБ пресекла в Донецке попытку продать боеприпасы для гранатомета и миномета

© РИА НовостиМомент задержания сотрудниками УФСБ злоумышленников, собиравшихся продать две мины для миномета, боекомплект снарядов и несколько сотен патронов в Донецке
Момент задержания сотрудниками УФСБ злоумышленников, собиравшихся продать две мины для миномета, боекомплект снарядов и несколько сотен патронов в Донецке
© РИА Новости
Момент задержания сотрудниками УФСБ злоумышленников, собиравшихся продать две мины для миномета, боекомплект снарядов и несколько сотен патронов в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Донецке пресекли попытку продать две мины для миномета, боекомплект снарядов для противотанкового гранатомета, а также патроны для автоматического оружия, сообщили РИА Новости в региональном главке ФСБ.
"Злоумышленники пытались реализовать две мины 240 миллиметров для самоходного миномета 2С4 "Тюльпан", восемь снарядов для СПГ-9, одну гранату РГД, более 750 патронов калибра 5.45 миллиметра. Оперативные материалы по данному факту переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения", — сообщили в ведомстве.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Приговор экс-сотруднику ФСБ, передавшему взятку Захарченко, огласят завтра
25 октября, 11:44
В сентябре 2023 года сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике обнаружили в Докучаевске схрон с оружием, которое предназначалось для совершения терактов украинскими диверсантами перед выборами в Единый день голосования 8-10 сентября.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная РеспубликаДонецкРоссияФСБ
 
 
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