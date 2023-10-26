https://ria.ru/20231026/boepripasy-1905285722.html

В Донецке пресекли попытку продажи боеприпасов для гранатомета и миномета

В Донецке пресекли попытку продажи боеприпасов для гранатомета и миномета - РИА Новости, 26.10.2023

В Донецке пресекли попытку продажи боеприпасов для гранатомета и миномета

Сотрудники УФСБ в Донецке пресекли попытку продать две мины для миномета, боекомплект снарядов для противотанкового гранатомета, а также патроны для... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T06:03

2023-10-26T06:03

2023-10-26T10:43

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ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Донецке пресекли попытку продать две мины для миномета, боекомплект снарядов для противотанкового гранатомета, а также патроны для автоматического оружия, сообщили РИА Новости в региональном главке ФСБ. "Злоумышленники пытались реализовать две мины 240 миллиметров для самоходного миномета 2С4 "Тюльпан", восемь снарядов для СПГ-9, одну гранату РГД, более 750 патронов калибра 5.45 миллиметра. Оперативные материалы по данному факту переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения", — сообщили в ведомстве. В сентябре 2023 года сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике обнаружили в Докучаевске схрон с оружием, которое предназначалось для совершения терактов украинскими диверсантами перед выборами в Единый день голосования 8-10 сентября.

https://ria.ru/20231025/sud-1905112111.html

донецкая народная республика

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следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, донецк, россия, фсб