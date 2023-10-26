https://ria.ru/20231026/blagoveschensk-1905341957.html

Документы на новый мост через Зею в Благовещенске оформят в течение месяца

Документы на новый мост через Зею в Благовещенске оформят в течение месяца - РИА Новости, 26.10.2023

Документы на новый мост через Зею в Благовещенске оформят в течение месяца

Новый мост через реку Зея в Благовещенске практически готов, для того, чтобы открыть по нему движение, в течение месяца осталось оформить необходимые... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:36

2023-10-26T12:36

2023-10-26T12:36

амурская область

благовещенск

зея (город)

василий орлов (губернатор)

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 окт – РИА Новости. Новый мост через реку Зея в Благовещенске практически готов, для того, чтобы открыть по нему движение, в течение месяца осталось оформить необходимые разрешительные документы, сообщает пресс-служба губернатора Приамурья. Глава Амурской области Василий Орлов в четверг провел прямой эфир в социальных сетях, за час жители области задали более 130 вопросов. Людей интересовали темы благоустройства, состояния дорог и предоставления услуг ЖКХ. Губернатор отметил, что сейчас в области строятся два путепровода через Транссиб – в Новобурейском и Серышеве. Главный объект дорожного строительства – мост через Зею практически готов. "Мост и путепроводы строим при поддержке президента. На нашей встрече в сентябре, когда Владимир Владимирович приезжал в Амурскую область, мы снова обсуждали ремонт дорог, так как это очень волнует людей. По итогам встречи есть ряд поручений о выделении финансирования на продолжение реконструкции дорог Благовещенск - Свободный и Благовещенск - Бибиково", - сказал Орлов. Губернатор также сообщил, что ремонт амурских трасс обсуждался с представителями Росавтодора. В ближайшее время специалисты федерального ведомства приедут в Амурскую область, чтобы помочь внедрить использование при ремонте дорог в селах покрытия переходного типа. "Покрытие не асфальтное, но и не гравийное, оно плотное. Такой опыт применялся в советское время. Надеюсь, что с помощью Росавтодора мы сможем эти технологии восстановить и применять их сейчас для восстановления сельских дорог. Отдельно отмечу работы по освещению дорог в сельских территориях. У нас уже в 24 населенных пунктах из 28 плановых сделано освещение. На следующий год работу продолжим. В бюджет 2024 года заложили на эти цели около 80 миллионов рублей", - сказал губернатор. Кроме того, во время эфира губернатор сообщил, что за пять лет в регионе благодаря национальному проекту были благоустроены 124 общественные территории и 250 дворов, активно реализуется в регионе программа "1000 дворов". Интересовались амурчане тем, кому бесплатно устанавливают автономные пожарные извещатели. "В программе мы сделали акцент на многодетные семьи, на семьи участников СВО, на людей старшего поколения, особенно одиноко проживающих, на инвалидов. На сегодняшний день бесплатно пожарные извещатели получили почти 13 тысяч семей", - сказал Орлов. Губернатор отметил, что извещатели спасли жизнь 21 амурчанину. Вопросы, на которые во время прямого эфира не успели дать ответ, передадут профильным министерствам и муниципальным образованиям. Ответы будут опубликованы в комментариях под прямым эфиром в социальных сетях губернатора "ВКонтакте" и "Одноклассники", отметили в правительстве.

https://ria.ru/20231025/teplo-1905113837.html

https://ria.ru/20231023/dfo-1904579853.html

благовещенск

зея (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

благовещенск, зея (город), василий орлов (губернатор), федеральное дорожное агентство (росавтодор)