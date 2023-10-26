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В ФРГ арестовали бизнесмена за якобы поставки России компонентов для БПЛА - РИА Новости, 26.10.2023
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19:11 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/biznesmen-1905482208.html
В ФРГ арестовали бизнесмена за якобы поставки России компонентов для БПЛА
В ФРГ арестовали бизнесмена за якобы поставки России компонентов для БПЛА - РИА Новости, 26.10.2023
В ФРГ арестовали бизнесмена за якобы поставки России компонентов для БПЛА
В Германии арестовали предпринимателя, подозреваемого в продаже якобы в Россию запрещенных санкциями товаров, в том числе компонентов для беспилотников... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T19:11
2023-10-26T19:11
технологии
германия
россия
франкфурт-на-майне
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В Германии арестовали предпринимателя, подозреваемого в продаже якобы в Россию запрещенных санкциями товаров, в том числе компонентов для беспилотников "Орлан-10" на общую сумму в 2 миллиона евро, заявила в четверг генеральная таможенная дирекция ФРГ. "25 октября 2023 года, после большого расследования, проведенного по поручению прокуратуры Франкфурта-на-Майне, таможенное криминальное ведомство исполнило шесть ордеров на обыск коммерческих и жилых помещений, а также ордер на арест предпринимателя из района Касселя, подозреваемого в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности", - говорится в заявлении таможенной дирекции. Арестованный обвиняется в том, что с прошлого года экспортировал в Россию различные электронные компоненты, моторы для игрушечных летательных аппаратов и другие запрещенные товары. По утверждению таможенной дирекции, поставки проходили через Гонконг, а конечным получателем якобы была фирма из Санкт-Петербурга. "В число поставляемых товаров входили моторы для игрушечных летательных аппаратов, которые, в числе прочего, используются в российских дронах "Орлан-10", - утверждает ведомство.
https://ria.ru/20231026/ukraina-1905444790.html
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технологии, германия, россия, франкфурт-на-майне
Технологии, Германия, Россия, Франкфурт-на-Майне
В ФРГ арестовали бизнесмена за якобы поставки России компонентов для БПЛА

В ФРГ арестовали бизнесмена за якобы поставки РФ компонентов для БПЛА "Орлан-10"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Федеративной Республики Германия
Флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Федеративной Республики Германия . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В Германии арестовали предпринимателя, подозреваемого в продаже якобы в Россию запрещенных санкциями товаров, в том числе компонентов для беспилотников "Орлан-10" на общую сумму в 2 миллиона евро, заявила в четверг генеральная таможенная дирекция ФРГ.
«
"25 октября 2023 года, после большого расследования, проведенного по поручению прокуратуры Франкфурта-на-Майне, таможенное криминальное ведомство исполнило шесть ордеров на обыск коммерческих и жилых помещений, а также ордер на арест предпринимателя из района Касселя, подозреваемого в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности", - говорится в заявлении таможенной дирекции.
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Арестованный обвиняется в том, что с прошлого года экспортировал в Россию различные электронные компоненты, моторы для игрушечных летательных аппаратов и другие запрещенные товары. По утверждению таможенной дирекции, поставки проходили через Гонконг, а конечным получателем якобы была фирма из Санкт-Петербурга.
«
"В число поставляемых товаров входили моторы для игрушечных летательных аппаратов, которые, в числе прочего, используются в российских дронах "Орлан-10", - утверждает ведомство.
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