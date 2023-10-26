https://ria.ru/20231026/bezhetsk-1905468871.html

В Бежецке Тверской области готовят к открытию спорткомплекс

В Бежецке Тверской области готовят к открытию спорткомплекс - РИА Новости, 26.10.2023

В Бежецке Тверской области готовят к открытию спорткомплекс

В городе Бежецке Тверской области готовят к открытию спорткомплекс "Коралл Арена", готовность объекта оценивается в 95%, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:44

2023-10-26T18:44

2023-10-26T18:44

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 26 окт – РИА Новости. В городе Бежецке Тверской области готовят к открытию спорткомплекс "Коралл Арена", готовность объекта оценивается в 95%, сообщает пресс-служба регионального правительства. С ходом строительства в четверг познакомился губернатор региона Игорь Руденя во время рабочей поездки в Бежецкий муниципальный округ. Объект возводится за счет средств бежецкого предприятия "Коралл" при поддержке правительства Тверской области и будет передан в региональную собственность. Спортивный комплекс состоит из трех частей, которые соединены переходами. В одном здании размещен круглогодичный ледовый каток с трибунами для зрителей, во втором - универсальный спортивный зал с площадками для игр в волейбол, большой теннис и мини-футбол, а также трибунами, в третьем - вспомогательные помещения. Отапливаться "Коралл-Арена" будет собственной котельной. Предусмотрена автостоянка на 146 парковочных мест. На данный момент готовность объекта составляет 95%. Завершены общестроительные работы. Ведется наружное благоустройство, финишная отделка помещений, завершается монтаж отдельных инженерных систем. Предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия проездов и площадок, тротуаров из тротуарной брусчатки, газонов и малых архитектурных форм, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231026/remont-1905458593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя