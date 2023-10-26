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В Бежецке Тверской области готовят к открытию спорткомплекс - РИА Новости, 26.10.2023
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Тверская область
 
18:44 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/bezhetsk-1905468871.html
В Бежецке Тверской области готовят к открытию спорткомплекс
В Бежецке Тверской области готовят к открытию спорткомплекс - РИА Новости, 26.10.2023
В Бежецке Тверской области готовят к открытию спорткомплекс
В городе Бежецке Тверской области готовят к открытию спорткомплекс "Коралл Арена", готовность объекта оценивается в 95%, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:44
2023-10-26T18:44
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 26 окт – РИА Новости. В городе Бежецке Тверской области готовят к открытию спорткомплекс "Коралл Арена", готовность объекта оценивается в 95%, сообщает пресс-служба регионального правительства. С ходом строительства в четверг познакомился губернатор региона Игорь Руденя во время рабочей поездки в Бежецкий муниципальный округ. Объект возводится за счет средств бежецкого предприятия "Коралл" при поддержке правительства Тверской области и будет передан в региональную собственность. Спортивный комплекс состоит из трех частей, которые соединены переходами. В одном здании размещен круглогодичный ледовый каток с трибунами для зрителей, во втором - универсальный спортивный зал с площадками для игр в волейбол, большой теннис и мини-футбол, а также трибунами, в третьем - вспомогательные помещения. Отапливаться "Коралл-Арена" будет собственной котельной. Предусмотрена автостоянка на 146 парковочных мест. На данный момент готовность объекта составляет 95%. Завершены общестроительные работы. Ведется наружное благоустройство, финишная отделка помещений, завершается монтаж отдельных инженерных систем. Предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия проездов и площадок, тротуаров из тротуарной брусчатки, газонов и малых архитектурных форм, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя
Тверская область, Игорь Руденя

В Бежецке Тверской области готовят к открытию спорткомплекс

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя осматривает спорткомплекс "Коралл Арена" в Бежецке
Губернатор Тверской области Игорь Руденя осматривает спорткомплекс Коралл Арена в Бежецке - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя осматривает спорткомплекс "Коралл Арена" в Бежецке
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 26 окт – РИА Новости. В городе Бежецке Тверской области готовят к открытию спорткомплекс "Коралл Арена", готовность объекта оценивается в 95%, сообщает пресс-служба регионального правительства.
С ходом строительства в четверг познакомился губернатор региона Игорь Руденя во время рабочей поездки в Бежецкий муниципальный округ. Объект возводится за счет средств бежецкого предприятия "Коралл" при поддержке правительства Тверской области и будет передан в региональную собственность.
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Спортивный комплекс состоит из трех частей, которые соединены переходами. В одном здании размещен круглогодичный ледовый каток с трибунами для зрителей, во втором - универсальный спортивный зал с площадками для игр в волейбол, большой теннис и мини-футбол, а также трибунами, в третьем - вспомогательные помещения.
Отапливаться "Коралл-Арена" будет собственной котельной. Предусмотрена автостоянка на 146 парковочных мест.
© Фото : Правительство Тверской областиСпорткомплекс "Коралл Арена" в Бежецке
Спорткомплекс Коралл Арена в Бежецке - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Спорткомплекс "Коралл Арена" в Бежецке
На данный момент готовность объекта составляет 95%. Завершены общестроительные работы. Ведется наружное благоустройство, финишная отделка помещений, завершается монтаж отдельных инженерных систем.
Предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия проездов и площадок, тротуаров из тротуарной брусчатки, газонов и малых архитектурных форм, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
 
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